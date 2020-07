Optimist til tross for Korona-restriksjoner

Vis mer

Det blir en annerledes år for Eikerapens Roots Festival. Daglig leder, Sonja Brynjulfsen, er optimist til tross for begrensningene Korona-situasjonen har medført.

– Vi kommer til å overleve, om det ikke plutselig skjer noe uventet korona-ting, da ligger vi dårlig an, forteller Sonje Brynjulfsen, festivalsjef for Eikerapen Roots Festival.

Brynjulfsen håper alt går etter den nye planen og at de får solgt alle billettene. Hun mener at de da har sjans til å overleve dette året også.

– Vi kommer nok ikke til å gå i så mye overskudd i år, men i balanse, da er vi fornøyd, forteller hun.

På grunn av dagens situasjonen, forteller Brynjulfsen at de har lagt opp budskjett i henhold til hvor mange som kommer. I løpet av de siste årene har de også konsekvent kuttet kostnader grunnet gjelden.

– Regnskapet har gått bra de siste årene. Vi har nok til å holde det fra år til år, sier Brynjulfsen.

Alt var klart for 2020. Brynjulfsen forklarer at det gikk mye tid på å avlyse og starte ny prosess med helt andre tiltak.

– Selv om det er en liten festival er det fortsatt mye å gjøre. Man må bruke mye tid på å avlyse, for så å hive seg rundt og begynne på nytt. Det var en del ting som måtte gjøres annerledes, men jeg tror vi har kontroll, forteller hun

Hun setter svært stor pris på støtten de har fått fra Sparebanken Sør og fylkeskommunen, og Åseral selv om de har halvert støtten. Det var støtten fra Sparebanken Sør som gjorde at de satt i gang planleggingen for festivalen på tross av Korona-situasjonen.

– Sparebanken Sør skal få æren. Støtte fra dem, gjorde at vi satte i gang planleggingen, sier Brynjulfsen.

Det var planlagt at festivalen skulle holdes fra torsdag 30. juli til lørdag 1. august. I år har de ikke kapasitet til det og det blir derfor kun arrangement på lørdagen.

– Vi har faktisk gjort det sykt bra de siste årene, vi har hatt en del gjeld, men nå har vi snudd det, forteller Brynjulfsen.

På et tidspunkt trodde de at de skulle bli en stor festival og eskalerte, men nå har de innsett at de er en bygdefestival.