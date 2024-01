Et maleri av den østerrikske kunstneren Gustav Klimt har blitt oppdaget i Wien etter at man i 100 år har trodd at det var forsvunnet.

Verket «Portrett av frøken Lieser» var eid av en jødisk familie i Østerrike, og ble sist sett i 1925, melder BBC.

Auksjonshuset Im Kinsky har vurdert maleriet til å være verdt tilsvarende 564 millioner kroner. De kaller funnet en sensasjon.

– Et slikt sjeldent maleri med så stor kunstnerisk betydning og verdi har ikke vært tilgjengelig på kunstmarkedet i Sentral-Europa på flere tiår, sier auksjonshuset i en uttalelse.

Skjebnen til maleriet etter 1925 er uviss, men de nåværende eierne har hatt det siden 1960-tallet. Det skal nå selges på auksjon 24. april av dem og arvingene til Lieser-familien, ifølge internasjonale retningslinjer for kunst som ble stjålet under nazistenes styre. Det er imidlertid ikke belegg for at bildet var stjålet.

Et verk av Gustav Klimt ble solgt i fjor for 85,3 millioner pund, tilsvarende over 1,1 milliarder kroner. Det er det dyreste kunstverket som er solgt på auksjon i Europa.