– Dette er en stor jobb, og den er vi i gang med å gjøre. Vi setter selvfølgelig sikkerheten foran alt annet. Vi jobber for å få i gang klimavennlig gods- og persontransport så raskt som mulig, men åpner vi først når alt er på plass, trygt og i orden, sier senior kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane NOR i en pressemelding.

Den ødelagte akslingen førte til skader på sporet over en strekning på om lag 11,5 kilometer. Foreløpig er det avdekket at cirka 4500 sviller er påført så omfattende skader at de straks må skiftes ut.

Arbeidet med å skifte ut svillene er ikke påbegynt, men mannskap og maskiner fra Bane Nor og entreprenørselskapet Banefjell AS står klare til å ta fatt på jobben.

Bane Nor melder at det foreløpig er for tidlig å gi en sikker prognose for gjenåpning av Sørlandsbanen, blant annet fordi det fortsatt er usikkert hvor store skadene er.