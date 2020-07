Beboere vil ha utbedret uoversiktlig gangfelt

For å bevege seg fra borettslaget må gående over et uoversiktlig gangfelt. Nå er beboerne og styreleder i Buråsveien borettslag bekymret for trafikksikkerheten.

Monica Gyberg Nielsen

Gangfeltet fra borettslagene og over til gangstien er farlig for alle som skal over, mener beboer Anne-Britt Wattne (83) og styreleder for Buråsveien borettslag, Kaare Hjorth. De er spesielt bekymret for de eldre og funksjonshemmede som bor der.

– Det er rett og slett et skummelt gangfelt, sier Hjorth.

Det har vært flere klager på gangfeltet, og også tidligere styreleder har kontaktet kommunen angående fotgjengerfeltet. Kommunen har vært på befaring tidligere, men foreløpig er ingenting gjort.

– Det burde vært fikset for lengst, sier Hjorth.

– Det er ikke oversiktlig nok her, du må ut i veien for å se om det kommer bil, sier Wattne.

I tillegg forklarer hun at det samler seg en stor vanndam ved lyktestolpen på den ene siden av veien når det regner. Fotgjengere må da helt ut på veien for å gå rundt til gangfeltet.

– De med elektriske scootere har spesielt vanskeligheter med å komme rundt og opp på det forhøyede gangfeltet, forklarer Wattne.

Finn Andersen, leder for vei og grønt i Lindesnes kommune, befarte området torsdag. Han sier gangfeltet kan virke skumlere enn det er, men han forstår situasjonen.

– Jeg ser at det er en uheldig merking av veibanen. Veien ser bredere ut enn det den er. Vi kan nok markere med hvit stripe for å skille veibanen og gangfeltet bedre, sier Andersen.

Han var ikke klar over at det samler seg vann i veibanen når det regner, men setter pris på informasjonen som kommer inn.

– Skal vi forbedre oss, så må vi få innspill, sier Andersen.

Andersen påpeker også at en hekk ved veien er et element som bidrar til å gjøre gangfeltet uoversiktlig. Nabo og hekk-eier opplyser imidlertid til Lindesnes at hekken skal flyttes inn noen meter.

Wattne og Hjorth kommer også med et forslag om å lage et nytt gangfelt i Buråsen, noen meter unna dagens fotgjengerfelt. Her er det mer oversiktlig fra begge veier og man kan i dette alternativet gå rett opp på gangstien i stedet for å gå inn i en gate hvor bilene kjører.

– Det er så mange som bruker turstiene på andre siden, og da må de over veien. Hvis gangfeltet er her, kan vi gå tryggere over veien, sier Wattne.

Wattne og Hjorth ønsker ikke å fjerne gangstien, men de ønsker et alternativ slik at de kan føle seg trygge.

Andersen er kjent med beboeres ønske, men sier at dette ikke akutt blir gjort noe med.

– Vi legger det inn i en langtidsplan og ser hvordan det blir prioritert fremover, sier han.

Hjorth er fornøyd med at kommunen setter fokus på saken.