Via skjerm var kunstner Elin Igland med og åpnet sin egen tekstilutstilling Grid Extensions, som er en vandreutstilling i samarbeid med Agder Kunstsenter.

– Jeg synes det er spennende å utfordre maskinene litt. Hva skjer hvis jeg bruker mer elastisk tråd enn maskinene egentlig er beregnet for? Hva hvis det gjøres litt friere? Eller hvis jeg henger det i bunter fra taket? Kanskje jeg kan gjøre det løsere, eller stramme det? Hva om jeg gir det mer luft? spør Elin Igland.

Igland er kunstneren bak tekstil-utstillingen «Grid Extensions» som i dag ble åpnet på Buen.

Åpningsmarkeringen måtte avlyses på grunn av kunstnerens koronasykdom, men hun er likevel med via skjerm.

Rød tekstilkunst i bunter fra taket. Foto: Elisabeth Seland

Kontraster, visuelle uttrykk, farge og form

Kunstneren forteller at hun vil lage en kontrast til den flate tekstilen vi er vant til.

– Jeg er glad i visuelle uttrykk, farge og form. Dessuten ønsker jeg å være fri. Er det meg eller maskinen som skal bestemme uttrykket. Dette er en gøy måte å jobbe på, sier Igland.

Igland forteller at navnet på utstillingen, «Grid Extensions», henviser til hva som skjer hvis man går utenfor det tradisjonelle felt.

Hun sier at utstillingsrommet i Buen kulturhus er veldig spesielt å komme inn i, at det er både stort og lite på en gang.

Fargerik tekstilkunst. Foto: Elisabeth Seland

– Alltid deilig å presentere noe nytt

Lene Lauvdal, galleriansvarlig ved Buen og kulturkonsulent i Lindesnes kommune forteller at de gjør slike vandreutstillinger hvert år. Da går samme utstillinger gjennom både Buen, Agder kunstsenter og Risør kunstpark.

– Tekstil treffer ofte mandalsfolk. Mange har god kjennskap til Sjølingstad Uldvarefabrikk, som vi har like i området. Jeg håper det er med og bidrar til at folk tar turen innom. Det er alltid deilig å presentere noe nytt: Selve teknikken, og Elin, som ikke er så kjent rundt her. Det er også moro å få bredde i programmet, sier hun.

Lilla tekstil på veggen. Foto: Elisabeth Seland

Utstillingens nettsider forteller om kunster Elin Igland, som er fra Grimstad og født i 1982. Hun har en bachelor i tekstil fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen, og mastergrad i kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo.

Igland har hatt utstilling både i Norge og i utlandet, og har mottatt ulike kunsterstipend.