Koronapandemien er ikke over. Det er fortsatt regler om munnbind og isolasjon i en rekke land. Her er reglene du bør vite om på populære feriesteder.

Reglene nedenfor kan bli endret, og reisende bør sjekke Utenriksdepartementets side for reiseinformasjon og informasjon hos lokale myndigheter.

Sverige

* Alle koronarelaterte restriksjoner for innreise til Sverige er opphevet.

* Folk med symptomer på covid-19 skal unngå kontakt med andre.

Danmark

* Det er ingen koronarelaterte restriksjoner for innreise til eller i Danmark lenger, men visse flyselskaper kan kreve koronasertifikat.

* Folk med symptomer bør holde seg hjemme, ifølge danske myndigheters koronaråd.

Frankrike

* Gyldig vaksinasjonssertifikat må kunne fremvises ved innreise. Det vil si at voksne må enten ha fått tre vaksinedoser, ha fått sin andre dose for mindre enn ni måneder siden eller kunne dokumentere gjennomgått covid-19-sykdom. Les mer på UDs sider for reiseinformasjon for Frankrike.

* Det er ikke lenger krav om å fremvise vaksinasjonssertifikat internt i Frankrike, unntatt på helseinstitusjoner.

* Om man blir smittet eller syk, må man være i isolasjon i sju dager fra og med positiv test eller symptomene oppstår. Etter fem dager kan man teste seg ut av isolasjon. Man må da ha vært symptomfri i 48 timer.

Hellas

* Hellas har fjernet kravet om at folk som reiser inn i landet, må ha gyldig koronapass.

* Reisende med symptomer på covid-19 oppfordres til å isolere seg på rommet.

Informasjon om innreise finnes her.

Informasjon om koronaregler innad i landet finnes her.

Italia

* Fra og med 1. juni trenger man ikke lenger vise gyldig covidpass for å reise inn i Italia.

* Det er påbudt å bruke munnbind/maske på offentlig transport i Italia. Påbudet gjelder til 30. september 2022.

* Hvis du tester positivt for covid-19 i Italia, må du holde deg i isolasjon på eget rom. Hvis du er symptomfri, kan du teste deg etter sju dager og gå ut av isolasjon dersom du tester negativt. Dersom du har symptomer, kan du teste deg tre dager etter at du ble symptomfri. Du kan ikke gå ut av isolasjonen før du har testet negativt. Hvis du fortsetter å teste positivt, kan du gå ut av isolasjonen etter 21 dager uansett testresultat.

Oppdatert informasjon om koronaregler finnes her.

Spania

* Reisende fra Norge eller andre Schengen-land trenger ikke vise fram koronasertifikat. De trenger heller ikke fylle ut elektronisk helseskjema.

* Det er påbud om bruk av munnbind for alle over seks år på offentlig transport samt på sykehus, helsesentre, apoteker osv.

* Dersom du får covid-19, skal du ha minst mulig omgang med andre mennesker og bruke munnbind i ti dager fra positiv test eller hvis du har symptomer. Dette gjelder også for nærkontakter.

Oppdatert informasjon om innreiseregler finnes her.

Storbritannia

* Storbritannia har fjernet alle innreiserestriksjoner som følge av covid-19. Det er ikke lenger krav om test før og etter innreise uavhengig av den enkeltes vaksinestatus.

Tyskland

* Innreisereglene knyttet til pandemien er opphevet. Det er ikke lenger krav om koronasertifikat eller negativ test på reiser fra Norge.

* Det gjelder fortsatt egne regler for personer som ankommer fra områder med høy smitte med virusvarianter.

* Det er munnbindplikt på offentlig transport, og særlige regler for helseinstitusjoner.

* Det kan være ulike koronaråd og -regler i ulike delstater. Mer informasjon finnes her.

Kilde: UDs reiseinformasjon