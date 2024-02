Mange veterinærer har hatt alvorlige selvmordstanker det siste året

Veterinærer som ofte avliver dyr, har høyere sannsynlighet for å ha alvorlige selvmordstanker sammenlignet med veterinærer som sjelden avliver dyr, ifølge en ny studie.

Nesten 30 prosent av veterinærer i Norge har det siste året følt at livet ikke er verdt å leve. 5 prosent har hatt alvorlige selvmordstanker, og én av 500 har forsøkt å ta sitt eget liv.

Det viser en studie Helene Seljenes Dalum nylig har fått publisert i det vitenskapelige tidsskriftet BMC Psychiatry, skriver Forskning.no.

2.600 veterinærer har besvart et omfattende spørreskjema i studien, som har gitt Dalum og andre forskere ny kunnskap om selvmordstanker og hjelpsøking for psykiske problemer blant veterinærer.

En tidligere norsk studie viste at veterinærer hadde dobbelt så høy selvmordsrate som den generelle befolkningen i perioden 1960-2000. Det er gjort lite forskning på mulige årsaker til at veterinærer har høy selvmordsrate, men denne studien kan tyde på at avliving av dyr kan være en yrkesspesifikk risikofaktor.

– Avlivning av dyr har vært foreslått som en risikofaktor for selvmord blant veterinærer. Tidligere studier i andre land har vist at dette oppleves belastende. Det fører til moralsk stress og jobbstress. Sammenhengen mellom avliving og selvmordstanker er et nytt funn som må bekreftes i andre studier, sier Dalum.