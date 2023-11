NRK brøt god presseskikk da Kjetil Jansruds og prinsesse Märtha Louises bindinger til Norsk Rikstoto ikke ble opplyst i sendingen fra Oslo Grand Prix i juni.

NRK ble i onsdagens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU) felt på Vær varsom-plakatens punkter 2.3 og 2.8. Punktene handler blant annet om å vise åpenhet om bakenforliggende forhold og om skjult reklame, kommersielle forhold og sponsing.

NRK var klaget inn av spillselskapet Kindred Group.

Kjetil Jansrud har deltatt i reklamer for Norsk Rikstoto. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NRK hadde kjøpt produksjonen av selskapet Maverix og betalt av Norsk Rikstoto, som selger pengespill på hest, inkludert til løpene sendingene dekket. Ifølge PFU framsto programlederne i sendingen som NRK-medarbeidere.

– Utvalget reagerer sterkt på at det ikke noe sted ble opplyst at sendingene var finansiert av en ekstern kommersiell aktør, skriver PFU i sin uttalelse.

Både tidligere toppalpinist Kjetil Jansrud og prinsesse Märtha Louise deltok i programmet. Jansrud har den siste tiden vært sentral i reklamekampanjer for Norsk Rikstoto, men dette ble det ikke tilstrekkelig opplyst om i programmet, ifølge PFU.

– For meg er det oppsiktsvekkende at NRK ikke har klokkeklare rutiner for merking av denne typen sendinger, kommenterte PFU-medlem Eivind Ljøstad, som til daglig er ansvarlig redaktør i Fædrelandsvennen.

(NTB)