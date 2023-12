Equinor og tyske SEFE har inngått en avtale verdt 585 milliarder kroner om årlig levering av 10 milliarder kubikkmeter gass i ti år framover i tid.

Avtalen, som innebærer leveranse av naturgass i ti år framover og en opsjon på ytterligere fem, er en av de største Equinor noensinne har inngått, opplyser selskapet i en pressemelding.

- Markedsutviklingen fremover vil avgjøre prisen, men basert på dagens kurser og priser, kan avtalen være verdt 585 milliarder kroner, skriver selskapet om avtalen

Avtalen ble offentliggjort i Berlin tirsdag formiddag. Det er det tyske statseide selskapet SEFE (Securing Energy for Europe) som er Equinors kunde.

111 TWh i året

Gassen Equinor skal levere utgjør årlig 111 terawattimer energi i de første ti årene, tilsvarende mer enn to tredeler av den årlige samlede norske strømproduksjonen i dag.

For de fem årene som opsjonsavtalen skal gjelde, forplikter Equinor seg til å levere 29 milliarder kubikkmeter gass, tilsvarende 319 TWh, totalt.

Selskapene har også inngått en ikke-bindende intensjonsavtale med sikte på at SEFE skal kjøpe lavkarbonhydrogen i stor skala fra Equinor fra 2029.

Åpner muligheter

– Dette er et svar på Europas behov for langsiktig og pålitelig energiforsyning, samtidig som det åpner en mulighet for avkarbonisering av industri i stor skala, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

I fjor leverte Equinor omtrent 37 prosent av Tysklands samlede gassetterspørsel. Og om lag 29 prosent av Equinors gasseksport ble levert til Tyskland.

