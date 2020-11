Mener Kystverket er forpliktet til å ha mannskap på Lindesnes fyr

Lindesnes kommune ønsker at dagens turnusordning skal videreføres til august neste år, fram til en endelig løsning er på plass. Vis mer Arkivfoto: Espen Sand

Lindesnes kommune er bekymret for bemanningen av Lindesnes fyr og ber nå om et møte med direktøren for Kystverket for å diskutere saken.