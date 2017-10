Slått i hodet med jekk

MANDAL/AGDER Klokken 03.52 natt til søndag ble en 28 år gammel mann slått i hodet med en jekk i Mandal, melder politiets operasjonssnetral på Twitter. Fornærmede måtte tas med makt til legevakta for behandling. Forholdet anmeldes og mistenkte er navngitt, men ikke pågrepet enda, heter det i politiloggen.

03.37 Bortelid: Mann på 23 år pågripes og kjøres til lege for blodprøve etter å ha kjørt 4-hjuling i beruset tilstand.

På resten av Agder har det vært en travel natt for lovens håndhevere. I løpet av natten er en rekke personer bortvist fra Kristiansand sentrum på grunn av beruselse, ordensforstyrrelser og krangling med dørvakter og politi, skriver politiet på Twitter.

00.39 Arendal: 29 år gammel mann ringer 112 gjentatte ganger fordi han vil inn på utested, men nektes adgang. Påberoper seg FNs menneskerettigheter. Patrulje måtte sendes for å justere innringer i hvilket lovverk som gjelder og han ble beordret bort fra sentrum og opp i senga. For ordens skyld kan det nevnes at i dette tilfelle er det politilovens bestemmelser om bortvisning som gjelder

01.30 Arendal: Mann på 29 år forsøker å slå en dørvakt. Bortvises fra sentrum og hentes av kona (som sannsynligvis var flau på mannens vegne).

01.30 Kristiansand: Mann (48) pågripes da han nekter forlate sentrum på grunn av ordensforstyrrelser. På vei inn i arresten truer han politiet gjentatte ganger.

02.28 Kristiansand: Mann (21) innbringes for å ha nektet å forlate sentrum på grunn av beruselse, hissig oppførsel og ordensforstyrrelser. Mann (22) innbringes fra samme sted da han blandet seg inn i politiets arbeid og forulempet politiet.

02.56 Kristiansand: Mann på 32 år pågripes for tyverier fra sin ekskjæreste. Anmeldes også for trusler mot politiet.

03.04 Kristiansand: Tre gutter på 14-15 år pågripes for tyveri av hver sin sykkel. Kjøres inn til barnevernsvakten og hentes av foreldrene.

03.19 Lyngdal: Slåssing på fest mellom 5-6 personer som medfører kuttskader i ansikt på grunn av flaskeknusing. Mulig også tannskade, brudd i kjeve og kinn. Politiet oppretter sak og den etterforskes ved Lyngdal lensmannskontor.

22.39 Grimstad: Mann på 21 år forsvant fra fest. Leteaksjon iverksatt. Savnede funnet kl. 02.40 i skogsområde i god behold, men noe kald. Ressurser som ble brukt: Roverspeiderne, Røde Kors, Norske redningshunder, SeaKing helikopter, politihunder og politipatruljer.