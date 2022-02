– Det er forventet at smitten vil øke, sier kommunelege Siv Løge-Høiberget om de ferske smittetallene.

Mandag morgen var kommunens smittetall for forrige uke klare. I løpet av fredag, lørdag og søndag fikk 350 innbyggere påvist smitte og med det har 729 personer i kommunen testet positivt i løpet av uken. Uken før ble totalt 428 personer smittet, og uken før der igjen endte totalen på 361 bekreftede smittetilfeller.

– Agder ligger litt over landsgjennomsnittet. I Lindesnes kommune ligger vi så vidt over landsgjennomsnittet, men under Agder, sier Løge-Høiberget.

Tidligere har kommunen meldt at omtrent halvparten av de smittede er barn og unge under 20 år. Den tendensen fortsetter, men ifølge kommunelegen ser de en liten økning i aldersgruppen 30 til 50 år.

– Det har vært veldig mange barn og unge som har vært smittet, og som naturlig nok kanskje smitter sine foreldre, forklarer hun.

Lørdag lempet regjeringen ytterligere på smittetiltakene og kravet om munnbind når meteren ikke kan holdes er nå historie. Kommunelegen ber befolkningen om å fortsette å vise hensyn til hverandre og å huske på at noen er ekstra utsatt for et alvorlig sykdomsforløp.

– Selv om du dropper munnbind og meteren, skal du beholde den sunne fornuften. Det er viktig det regjeringen sa om at vi fortsatt har de som er mer sårbare for alvorlig sykdomsforløp. Vis hensyn hvis du møter noen som fortsatt går med munnbind på butikken. Selv om man ikke må holde meteren, kan man tenke seg om. Og huske på god håndhygiene og å holde seg hjemme når man er syk, sier Løge-Høiberget.