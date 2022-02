Kristiansand: Mann ble tatt inn til arresten etter ordensforstyrrelse ved et utested, melder politiet klokken 23.53. Forholdet anmeldes.

Lindesnes: Bilfører anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort, melder politiet klokken 23.59.

Kristiansand: To personer ble bortvist fra sentrum etter å ha vært involvert i ordensforstyrrelse på utsiden av et utested.Ble meldt klokken 00.00.

Arendal: En beruset mann ble tatt inn til arresten etter å ha oppført seg truende på et utested. Ble meldt klokken 00.16.

Kristiansand: Politiet har kontroll på beruset mann som forsøkte å komme seg inn i feil leilighet. Han overnattet i arresten, melder politiet 00.28

Kristiansand: En mann slo til en dørvakt ved et utested. Han sparket også til en politimann. Anmeldes, melder politiet 00.59.

Kristiansand: En beruset mann ble tatt til arresten for å ikke å ha etterkommet politiets pålegg, klokken 01.04.

Kristiansand: Klokken 01.09 meldte politiet om mann som ble bortvist fra sentrum for natten etter å ha vært involvert i bråk på utsiden av et utested.

Kristiansand: Mann og dame ble bortvist fra sentrum for resten av natten i forbindelse med ordensforstyrrelse utenfor et utested.

Grimstad: En kvinne ble anmeldt for vold mot politiet. Ble pågrepet, melder politiet 01.37.

Grimstad: Mann bortvist fra sentrum etter å ha vært i klammeri med dørvakt, melder politiet 01.50.

Farsund: En kvinne anmeldes for å ha utøvd vold mot to personer utenfor et utested. Politipatruljer var på stedet og tok avhør av vitner og involverte partiet. Hendelsen skjedde rett før klokken 01.00.

Arendal: En kvinne ble anmeldt for ordensforstyrrelse etter å ha slått en annen, melder politiet 02.48.

Kristiansand: Mann bortvist fra sentrum etter å ha vært i klammeri med en annen person, melder politiet 03.20.

Kristiansand: En patrulje var på privat adresse og ga pålegg om å dempe høy musikk.

Kristiansand: En bilfører mistenkes klokken 06.24 for kjøring i påvirket tilstand. Førerkortet beslaglegges.