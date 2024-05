I snitt får nordmenn en strømregning på mellom 1700–1900 kroner for april, ifølge Fornybar Norges strømprisindeks. Det er høyere enn samme måned i fjor.

– Til tross for at strømprisene har falt i Sør- og Midt-Norge, vil likevel de fleste husholdninger her få litt høyere strømregninger for april i år enn de fikk for april i fjor. Det skyldes at været var kaldere i april i år, og at folk derfor brukte mer strøm til oppvarming, sier nestleder Bård Standal i Fornybar Norge til NTB.

Strømprisindeksen viser at:

* I Sør-Norge var spotprisene over 40 prosent lavere i april 2024 enn april i 2023

* I Midt-Norge var prisene 17 prosent lavere enn i fjor

Likevel får altså folk høyere strømregninger i snitt.

* I Nord-Norge var strømprisen i april 23 prosent høyere enn i fjor.

– Det har vært lite nedbør i Nord-Norge i vinter, samtidig som det har vært kaldt og strømforbruket høyt. Det har ført til at det er usedvanlig lite vann i magasinene til vannkraftverkene der, og det er derfor strømprisene i Nord-Norge i april var høyere enn på samme tid i fjor, sier Standal.

Billigere enn i mars

Husholdninger med et gjennomsnittlig strømforbruk vil få en strømregning for april på mellom 1719–1882 kroner. Det er en nedgang fra rundt 2000–2200 kroner for mars i år, ifølge Fornybar Norge.

– Strømprisene faller vanligvis utover våren i takt med at strømforbruket til oppvarming faller, og det har skjedd også nå, sier Standal.

Det eneste prisområdet hvor snitthusholdningene har lavere strømregning i april i år enn i fjor, er NO3, som dekker nordre del av Vestlandet og Midt-Norge.

Indeksen viser følgende strømregninger for gjennomsnittshusholdningene i forrige måned. Endring fra april i fjor i parentes.

NO2 (Sørlandet og Sørvestlandet): 1834 kroner (+3 prosent)

NO1 (Østlandet): 1719 kroner (+ 6 prosent)

NO5 (Midtre del av Vestlandet): 1875 kroner (+ 8 prosent)

NO3 (Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge): 1882 kroner (- 3 prosent)

NO4 (Nord-Norge): 1853 kroner (+ 21 prosent)

Prisene inkluderer nettleie og avgifter.

Venter lavere strømpriser

Tirsdag la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Der kom det fram at de venter lavere strømpriser ut året enn først antatt.

Det betyr også at det settes av mindre penger til strømstøtte.

– Oppdaterte anslag tilsier at utgiftene til den midlertidige strømstønadsordningen for husholdninger i 2024 reduseres med om lag 5 milliarder kroner, skriver regjeringen.

I desember skrev regjeringen at de regnet med å bruke 9,75 milliarder kroner på strømstøtte i år, noe som dermed betyr at kostnadene er halvert.