Ønsker mer smidighet ved sykehusbesøk

Pasienter med lang reisetid kan ha krav på tilrettelagt transport til Sørlandet sykehus. Gunder Christophersen

– Hvorfor må man bruke to dager for konsultasjoner på Sørlandet sykehus når man tidligere kunne ordne to avtaler på samme dag, spør stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap).

Hilde Wøhni Joakimsen

Gunder Christophersen

Mørland har mottatt flere henvendelser fra pasienter som har lang reisetid til ett av Sørlandet sykehus tre avdelinger.

– Det er to forhold reaksjonene går på.