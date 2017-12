Det har vært en travel natt for politiet i Agder. Politiet melder følgende på sin twitterkonto om natt til 3. desember: «Det har ellers vært noen oppdrag med forstyrrelse av nattero / festbråk og høy musikk. Noen har politiet vært på, andre har ikke blitt prioritert og noen har vi ikke hatt kapasitet til å gjøre noe med».

MANDAL, kl. 23.54: Melding om en mann og en dame som går i vegbanen ved Kirkeheitunnelen. Politiet hadde ikke kapasitet til å se etter dem.

KRISTIANSAND, kl. 00.27: Mann har knust rute på et serveringssted. Ordner selv opp ned innehaver av stedet. Foreløpig ingen politisak.

TVEDESTRAND, kl. 00.36: Beruset mann er nektet adgang på et serveringssted. Det endre med at han sparker i en parkert bil. Ikke funnet skader på bilen. Kjøres arresten og anmeldt for forstyrrelse av ro og orden i beruset tilstand.

LYNGDAL, kl. 00.35: Melding om forsøk på innbrudd i en campingvogn ved Kvavik Camping. Politiet har undersøkt åstedet og oppretter sak. To vogner er brutt opp.

ARENDAL, kl. 00.40: Melding om personer som en huseier ikke får ut av huset sitt. De hadde gått fra huset før politiet ankom.

MANDAL, kl. 00.45: En mann har dradd opp en kjole til en kvinne på et serveringssted. Forholdet anmeldes.

KRISTIANSAND, kl. 00.48: Melding om høy musikk og feststøy som forstyrrer natteroen for naboer i Vågsbygd. Politiet hadde ikke kapasitet til å få sjekket dette stedet i natt. Dette da andre oppdrag måtte tas først.

ODDERØYA, kl. 01.02: Mann slått slik at han fikk et kutt over øyet. Behandlet på legevakt. Politiet kjenner ID på gjerningsmann. Politiet oppretter sak på forholdet.

KRISTIANSAND, kl. 01.29: Vestre Strandgate. Melding om personer på taket på Parko. De har gått ned igjen.

KRISTIANSAND, kl. 01.34: Mann ankom fra danskebåten med mindre mengder med narkotika. Forholdet anmeldt.

GRIMSTAD, kl. 01.35: To menn bortvist fra sentrum for resten av natta etter å ha forstyrret ro og orden ved å krangle i sentrum.

ARENDAL, kl. 02.03: Tyholmen. Politiet fikk melding om slagsmål/krangel. Gjerningsmann hadde stukket av. Politiet har ID på ham. Ingen fornærmet har tatt kontakt. Foreløpig oppretter politiet ikke sak.

GRIMSTAD, kl. 02.03: Juskestredet. Politiet kom over to menn som kranglet. Den ene skal ha tildelt den andre et slag. En mann bortvist fra sentrum for resten av natta. Politiet avventer anmeldelse fra fornærmede.

ARENDAL, kl. 02.05: En mann bortvist for resten av natta etter å ha forstyrret ro og orden ved et utested. Oppført seg ufint mot dørvaktene.

ARENDAL, kl. 02.05: Langbrygga. Politiet tar hånd om en overstadig beruset dame. Hun blir etter hvert overlevert til helsevesenet.

GRIMSTAD, kl. 02.05: Mann sparker i dører. Politiet har lett etter mannen uten å finne ham.

KRISTIANSAND, kl. 02.10: Melding om tyveri av et juletre. Det skulle ha vært pyntet i morgen. Registreringsnummer på bilen som treet ble puttet inn i ble notert. Vi har snakket med gjerningsperson som tar kontakt med eier av treet og de ordner opp.

KRISTIANSAND, kl. 02.17: Mann bortvist fra sentrum for resten av natta etter å i beruset tilstand forstyrret ro og orden på et utested.

KRISTIANSAND, kl. 02.23: Melding om en mann som skal ha hatt upassende oppførsel overfor en kvinne inne på et utested. Fornærmede vil anmelde forholdet.

KRISTIANSAND, kl. 02.25: Beruset mann bortvist for resten av natta etter å ha forstyrret ro og orden ved et utested.

GRIMSTAD, kl. 02.32: Mann anmeldt for urinering på offentlig sted.

KRISTIANSAND, kl. 02.37: Det er funnet en mindre mengde formentlig narkotika på en buss. Politiet oppretter sak på forholdet.

KRISTIANSAND, kl. 02.45: En mann er innbragt til politiet og anmeldt for å ikke etterkomme politiets pålegg.

KRISTIANSAND, kl. 02.47: Politiet får melding om en mann som ligger nede. Mannen kjørt sykehuset. Uvisst hva som har skjedd. Politiet oppretter sak på forholdet.

ARENDAL, kl. 02.52: Personer går i vegen ved Strømsbu. Politiet har ikke sett noe til personene.

KRISTIANSAND, kl. 02.53: En mann trenger politiets hjelp til å få en beruset kvinne ut av huset sitt. Politiet har hjulpet til så det har løst seg.

ARENDAL, kl. 03.08: To menn slåss. Begge innlagt på sykehus for kontroll og videre behandling. Politiet oppretter sak på forholdet.

KRISTIANSAND, kl. 03.18: Melding om slagsmål på et utested. To parter har tildelt hverandre hvert sitt slag. En mann innbringes til arresten på grunn av beruselse. Ingen av partene vil anmelde forholdet.

KRISTIANSAND, kl. 03.36: Melding om slagsmål på et gatekjøkken. En skal være slått. De som har gjort det hadde løpt fra stedet. Fornærmede vil ikke anmelde forholdet.

KRISTIANSAND, kl. 03.36: Mann pågrepet og anmeldt for å ha truet personer med en kniv ved Kongsgård.

KRISTIANSAND, kl. 03.47: Melding om dame som har falt og slått seg. Overtatt av helsevesenet.

EIKEN/HÆGEBOSTAD, kl. 02.00–04.00: Promillekontroll. 37 kontrollerte, ingen reaksjoner.

Lørdag kveld kom det også melding om en skyteepisode i Kristiansand sentrum.

«Når det gjelder forhold skjedd lørdag ettermiddag/kveld, omtalt som ’skyteepisode’, så er en mann pågrepet i natt og siktet i saken. Politiet etterforsker saken videre for å avklare hendelsesforløp og hva som eventuelt har skjedd», skriver politiet.