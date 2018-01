MANDAL Lindesnes’ reporter melder klokken 19.05 at Vatnebakkene nå skal være ryddet for vogntogene, og at trafikken nå flyter greit både forbi Valand og Døle bru i begge retninger.

Vogntog stod fast i Vatnebakkene

Politiet fikk klokken 17.43 onsdag melding om at to vogntog stod fast i Vatnebakkene på E 39.

Espen Sand

Det var snø og glatt på stedet, meldte politiet og la til at veien var midlertidig stengt på grunn av bilberging.

Kø til Aurebekk

Ifølge Lindesnes’ journalist på E 39 stod køen ved 18.30-tiden helt ned fra Vatnebakkene til Aurebekk i østgående retning på europaveien.

Espen Sand

Ved 18.40-tiden stod køen i begge retninger ettersom vogntog også stod fast i bakken opp mot avkjørselen til Hålandsveien, mellom Aurebekk og Valand.