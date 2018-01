Ber folk holde avstand

AGDER «Det er viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene – berøring kan medføre livsfare», skriver seniorrådgiver Hanne Liv Refsnes i en pressemelding. De ber folk kontakte kundesenteret om de oppdager

I morgentimene tirsdag melder nettselskapet at feilrettingsarbeidet i løpet av natten har vært utfordrende, samtidig som det har oppstått nye strømbrudd flere steder. Strømkundene må fortsatt være forberedt på at det kan ta tid før de får strømmen tilbake, heter det i pressemeldingen.

Det har i løpet av natten oppstått flere strømbrudd flere mange steder på grunn av mye tung, våt snø som gjør at trær legger seg på linjenettet. Agder Energi Nett har hatt montører ute hele natten, men det er en utfordring å reparere feil i linjenettet når det er mørkt. I tillegg oppdages det stadig flere feil på de samme linjene. Så snart en feil er reparert og linjen spenningssettes, oppdages det nye strømbrudd fordi det er flere trær på de samme linjene, ifølge pressemeldingen.

På grunn av de vanskelige forholdene kunne, av hensyn til montørenes sikkerhet, mye av feilrettingsarbeidet ikke påbegynnes før det blir lyst.

Montørene rapporterer om vanskelig fremkommelighet, både ute i terrenget og på veiene. Det er kommet mye snø på kort tid, enkelte steder rapporteres det om opptil en meter snø. Noen steder er det dårlig brøytet og trær har veltet over veiene. Agder Energi Nett har kontakt med Vegmeldingssentralen.

Feilrettingsarbeidet pågår for fullt utover dagen, og det vil også etter planen bli satt inn helikoptre for å befare linjenettet for å få best mulig oversikt over skadeomfanget, heter det i pressemeldingen.