Nyhetsuka: Vær, veier og måking som endte med et smell

Endelig fredag, og det betyr blant annet at det er tid for en ny utgave av vår nye podcast-satsing «Nyhetsuka». Og man kan trygt si at været har vært på alles lepper denne uka. Dårlige skodde vogntog, utsolgte snøfresere og tung snø som har gitt en og annen måker en ryggsmell, er noen av temaene Marianne og Hilde snakker om i dag.

Marianne er for øvrig en av de ivrige måkerne som gikk på en smell da hun fant fram spaden. Det hører du mer om i ukas podcast.

