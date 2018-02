Karatemesterskap i Mandalshallen

MANDAL (LOKALSPORTEN) Mesterskapet er i regi av Shorinryu karate assosiasjon Norge (SKAN) som består av klubber i fra hele landet. Vi kan nevne: Tromsø karateklubb, Salten karateklubb, Nordlys karateklubb, Vennesla karateklubb, Tyholmen karateklubb fra Arendal, Grimstad karateklubb, Vågsbygd karateklubb, KK Sør fra Søgne, Mandal karateklubb og Lindesnes karateklubb.

SKAN arrangerer mesterskapet årlig og i år ble det avviklet i Mandal. Det konkurreres i kata (mønster) og kumite (kamp). Det er flere klasser i kata og kumite og det legges også opp for de aller yngste utøverne fra 12 år og helt med til 9 år.

Privat

Lindesnes karateklubb som startet opp høsten 2017 deltok allerede nå med tre utøvere, en dommer og en trener. De kan ikke si annet enn at det ble en «pang» start for klubben. Selv om de ikke har eksistert så lenge hadde de allerede med seg tre deltakere.

Privat

Det ble en braksuksess for klubben. Medaljer til alle tre deltakerne; Ane N. Stubberud vant begge sine to kamper i klassen kunite mix (gutter og jenter) under 12 år og det samme gjorde Anny K. Lindland.

Kezia Gaulkes stilte opp i kata jenter under 16 år 4.–6. kyu og hun vant også sine to første runder og kom dermed i finalen for denne klassen. Kezia endte opp med en 2. plass (sølv), og det i hennes første stevne. Det lover godt.

Privat

Dette var det første mesterskapet utøverne i fra Lindesnes karateklubb var med på og ut fra resultatene er dette helt klart en klubb man skal holde øye med framover i karateverdenen.

Dette var knallbra levert av jentene og veldig moro, ikke minst i disse OL-tider der medaljer gir mersmak.

Yngvar Nilsen