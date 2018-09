Tre kvartfinaler i sesongåpningen

BERGEN/MANDAL (LOKALSPORTEN) Sesongstart for badmintonspillere ble innledet med et brak i Bergen hvor det ble spilt norgesranking for u16 spillere. Mandal badmintonklubb stilte med Christer Andersen i singel, mixed double og double.

Etter all treningen i sommer var vi spente på om han hadde tatt noen steg da han nå er yngst i sin klasse. Resultatet ble tre kvartfinaler, noe vi kan si oss fornøyd med.

I double kvartfinalen kom det sureste tapet hvor makkerne tapte 21-19 og 21-19, jevnere kan det ikke bli. I denne kampen spilte Andersen med ny i makker i David Nguyen fra Asker.

Neste turnering er i Sola kommende helgen. Helgen etter er det norgesranking for senior elite og u17 spillere i Kristiansand, hvor vi stiller med syv spillere. Størst forhåpninger har vi til Carlo Andersen i elite og Hermod Haugland i u17.

Innsendt av Trond Syvertsen