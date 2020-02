MK henter Giv Akts beste spiller

Leif Isak Vinsjevik velger MK til fordel for Giv Akt. Idar H. Lamo

Leif Isak Vinsjevik er spilleklar for MK fra og med 25. mars.

Kristian van Pelt

Vigelandsgutten sier til Lindesnes at han har bestemt seg for å skrive under for MK. Planen har hele tiden vært å spille for Giv Akt, men i dag ble det en helomvending.