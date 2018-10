Lokalsporten: MK G15 er kretsmestere!

KRISTIANSAND (LOKALSPORTEN): Uken startet fantastisk sett med grønne øyne da MK skaffet seg opprykk til 3. divisjon mandag. Dramaet som skulle utspille seg for MKs gutter 15 lag på Karuss i Vågsbygd minnet mye om det dramaet som seniorene hadde vært gjennom to dager tidligere. IK Våg lå på andreplass før denne kampen og måtte vinne. MK ville bli kretsmestere med seier eller uavgjort.

MK-trener Bernt Lindseth har fulgt guttene fra de begynte å spille fotball og frem til dags dato. Han visste nøyaktig hva guttene hans måtte levere for å kunne dra hjem til Mandal med et godt resultat. «Guttene har vist en enorm utvikling gjennom året, både individuelt, men også som lag. Selvtilliten i gruppa har vært utrolig høy den siste tiden og ingenting er så gøy som å spille en ren seriefinale i slutten av oktober. IK Våg er et fantastisk godt lag og vi visste at vi ville trenge elleve kapteiner utpå der i dag dersom vi skulle kunne hamle opp med dem.» Lindseth fikk ikke bare elleve kapteiner, han fikk elleve kapteiner som blødde for den grønne MK-drakta si.

Kampen starter slik som seriefinaler skal starte, med et ellevilt tempo. Dommer Kai Rune Karlsen, for øvrig meget god, fikk igjen for oppvarmingen da det ble levert presise overganger på overganger av begge lag den første omgangen. Kampen bølget med flere store sjanser til begge lag, men det står utrolig nok 0-0 til pause og dramaet som ble annonsert på forhånd er et faktum. Lindseth bruker pausen til å samle troppene sine. «Vi har 40 minutter igjen av sesongen nå, vi skal ikke gå av banen med mer krutt i magasinene. Nå løper vi oss tomme!»

2. omgang starter slik den første sluttet, med nydelige bølger av angrepsspill akkompagnert av et like vakkert forsvarsspill. En stillingskrig det går lang tid mellom hver gang man får bevitne. Etter 50 spilte minutter får IK Våg et brudd midt på egen banehalvdel og fosser frem i angrep. MK forsvaret blir tatt på senga av et IK Våg som angriper med stor fart og mange spillere ned langs venstrekanten og et presist innlegg blir slått mot bakerste stolpe der en IK Våg-spiller kan ekspedere ballen enkelt i mål fra kort hold bak en sjanseløs Ibrahim Douaieb i MK-buret, som stod en fantastisk kamp denne onsdagskvelden.

Etter scoringen fortsatte det å bølge litt frem og tilbake, men med den scoringen så var IK Våg kretsmestere og det eneste som nå kunne sikre MK kretsmesterskapet var en scoring. Ringreven, trener Bernt Lindseth, snur om på trioen sentralt på midtbanen, noe som gjør at MK får et ekstra oppspillspunkt i mellomrommet. Dette ryster IK Våg og etter 65 minutter får MK lønn for strevet.

Kaptein Are Lindseth vinner ballen midt på banen. Triller opp Marius Hagen i det nevnte mellomrommet. Hagen forserer med ballen og sender ballen mellom IK Vågs back og midtstopper der hurtigtoget Ådne Nørve Sløgedal er umulig å ta igjen. Sløgedal banker ballen lavt inn mot bakerste stolpe og Daniel Bjørnstad kan trille ballen enkelt i mål. Et overgangsspill man normalt kun ser på TV og den store mandalsdelegasjonen som har tatt turen fra sør til øst eksploderer på tribunen. Kampen om kretsmesterskapet har nok en gang snudd og nå er det IK Våg som må jakte en scoring.

De siste femten minuttene kaster MK spillerne seg heroisk inn i hver eneste duell som om det skulle være den siste og når dommer Kai Rune Karlsen plasserer fløyten i munnen for siste gang denne sesongen, så er det bare å slippe jubelen løs. Det ender 1-1 og MK gutter 15 år er kretsmestere!

En lang sesong kronet med kretsmesterskapet tar på og det er en beveget Lindseth som står igjen på linja. «Vi skal være forsiktige med å være for resultatorienterte da disse guttene har mange gode fotballår foran seg, men man kan ikke legge skjul på at dette er fantastisk moro. Dette har guttene jobbet for uke inn og uke ut og de får som fortjent!»

Gratulerer FK Mandalskameratene med to kretsmesterskap på en uke!

Endre Drange Thompsen

