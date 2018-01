MK-guttene best på Agder

MANDAL (LOKALSPORTEN) Tradisjon tro stilte MK også i år med lag i Agdermesterskapet. I år var det jente og guttelag påmeldt i to klasser.

På lørdag spilte J15 og J19 og søndag stilte G15 og G19.

J15 spilte uavgjort mot Randesund i første kamp. Andre kamp ble spilt mot Sørfjell. En skikkelig spennende kamp der spillet bølget begge veier. Det ble imidlertid et knepent tap 2-1. Med seier i 3. kamp var det en mulighet for å komme videre til sluttspillet, men her ble Våg for sterke. Uansett mye bra spill og alltid godt humør.

J19 åpnet mot Donn 1 som stilte med toppspillerne sine i denne kampen og det kan nevnes at Donn kom til finalen i Agdermesterskapet. De tre andre kampene var veldig mye mer jevnspilte og jentene kriget veldig bra. Det endte med tre tap og en uavgjort. Jentene var rimelig godt fornøyd, de møtte tross alt lag som skal spille i 2. div denne sesongen. J19 er MKs damelag og skal enten spille i 4. div, men helst i 3. divisjon dersom laget kan rekruttere flere spillere. Jentene oppfordrer alle som vil spille fotball om å ta turen innom treningene i parken.

Guttene i ilden

Søndag var det klart for G15 og G19. MKs G19 var klare for kvartfinalen og nedkjempet selveste Start og vant 3-1. Det var dermed klart for semifinale og Trauma ble lett slått hele 5-0. G19 var klare for finale i Agdermesterskapet! Det var Jerv som ble motstander, men de ble rett og slett for sterke og dermed ble det tap 3-1. Men alt i alt en strålende dag for G19 som reiste hjem med sølvmedaljen. Gratulerer!!!

Privat

G15 var siste lag ut og også de klare for sluttspillet. De møtte Randesund i semifinalen. Det ble mer spennende enn ønskelig og med 2-2 etter full tid var det klart for straffekonkurranse. Randesund tapte og dermed var nok et MK-lag klare for finale. Bernt Lindseths gutter skulle møte Våg. Det ble tidlig 1-0 til MK. Deretter 1-1. Kampen ble veldig spennende, heiagjengen på tribunen ble mer og mer høylytte og endelig scorte MK kampens siste mål og vant 2-1 og kan dermed kalle seg Agdermestere 2018. Gratulerer!!!

Mesterskapet er en kickstart på sesongen og det er bare å gratulere alle lag og takke for underholdning på topp nivå. MK-lagene viste et meget godt samhold, en fantastisk glede over å spille fotball og alltid i beste fair play ånd.

Innsendt av Else Bjørnstad