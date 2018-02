Vinterkarusellen i Søgne

SØGNE Lørdag klokken 14.00 gikk starten for fjerde løp i årets Vinterkarusell. I alt 32 løpere stilte til start, 24 for å løpe 10-kilometeren og åtte deltagere i 3 kilometersklassen skriver N247.no på sine nettsider.

Løperne startet fra torvet på Tangvall og løp henholdsvis 1,5 eller 5 kilometer mot Brennåsen på fylkesvei 114, før de snudde og løp tilbake mot mål.

- Et godt antall her i Søgne. Det er greie løyper her, jevnt over flatt uten mange bakker. Løypene her i Søgne og i Mandal er greie å løpe, sier Ivar Gokstad som sammen med Kristen Fløgstad tok seg av start og tidtaking.

Resultater Vinterkarusellen 03.02 Søgne

3KM Damer Junior/Senior

1. Fredrikke Coward 247 Kr.s løpekl. 15.21

Menn mosjon

Tommy Abrahamsen 240 Enter 17.36

Joakim Hanssen 246 Kr.s løpekl. 10.31

Guy Le Gall 235 Hannevik IL 13.16

Stanley Olsen 248 17.50

Lars Try Lillesand IL 22.00

Damer mosjon

Benedikte M. Pedersen 244 19.27

Mari M. Kristensen 245 19.30

Elisabeth S. Jæger 242 Nodeland 19.02

10km

Menn junior

1. Benjamin Maltz 336 Kr.s løpekl. 39.56

Damer junior

Siren Amelia Seiler 343 Kr.s løpekl. 38.13

Menn aktive 23 – 34

1. Kristian Tjørnhom 335 Kr.s løpekl. 32.21

2. Kristoffer Pettersen 329 Kr.s løpekl. 36.54

3. Pablo Cortes 364 Søgne 51.44

Menn vet. 35 – 39

1. Morten Bentsen 386 Herreklipp. 45.14

2. Erland F. Møll 385 Enter Fritid 47.45

Damer vet. 35 – 39

1. Ingrid Ukkelberg 333 MIL 40.41

2. Randi Dyrkolbotn 379 Vass. Dam. 42.36

3. Nina Hopen 384 Kristiansand 49.53

Menn vet. 40 – 44

1. Stig A. Jansen 388 Kristiansand 42.00

2. Rony L. Cortes 363 Optimera 45.57

3. Patrick Cusick 390 Søgne 46.37

4. Kai Gimre 387 Søgne 71.38

Damer 40 – 44

1. Hanne Kråkeland 381 Vass. Dam. 51.59

2. Gudrun Fladen 383 Vass. Dam. 52.25

Menn vet. 50 – 54

1. Einar Buø 344 MT 49.57

2. Sven A. Ljosland 345 FVN 50.05

Menn vet. 55 – 59

1. Tore Hansen 357 Lillesand 46.23

2. Arvid Haaverstad 346 Herreklipp. 49.19

Damer vet. 55 – 59

1. Inger Saanum 361 GE Healthc. 39.00

Menn vet. 60 – 64

1. Ove Pettersen 321 Flekkerøy 45.58

2. Kjetil Karlsen 360 Lillesand 53.27 Menn vet. 65 – 69

1. Kristen Bue 382 MIL 52.20