Lokalsporten: Medaljer og nye rekorder i Porsgrunn

PORSGRUNN Forrige helg var ni mandalitter var på Låmø-stevne i Porsgrunn.

David Dalehaug Asland, minstemann fra MSK, tok bronsemedalje på 200 rygg, og han var 2 ganger på 4. plass og på 4. plass sammenlagt.

Hennie Netland Fuglestveit kom på 10. plass på 200 bryst. Marius Sørbøe havnet på 10. plass på 200 rygg, mens Noah Skar tok 11. plass på 100 fly.

Frida Lilletveit Vollen kom på 4. plass på 200 bryst og på 7. plass sammenlagt .

Tiril Rørvik tok 3 medaljer: 1 gull med en ny klubbrekord på 100 fly, sølv på 200 medley og bronse på 400 fri, og andre plass sammenlagt. Hun er kvalifisert for ÅM (Årsklassemesterskap) 8-10 juni.

Amund Helleren Haugestad fikk to 5. plasser på 200 bryst og 100 fly.

Privat

Filip Neerland har kommet på 13. plass på 200 bryst og fikk personlige rekorder på alle fem øvelser .

Kristoffer Syvertsen tok 2. plass på 200 bryst med en ny klubbrekord.

Alle har svømt veldig bra, og nesten alle klarte å få nye personlige rekorder. Mandal Svømmeklubb hadde over 87% forbedringsprosent. Om to uker skal Mandal Svømmeklubb delta på et internasjonal stevne i Bergen.

Carla Troner