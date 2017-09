Skuffet etter temporittet

BERGEN Søren Wærenskjold har gått i mål. Rittet er fortsatt i gang, men vi har allerede fått høre Wærenskjolds umiddelbare refleksjoner.

Etter at Søren passerte målstreken, og lå på en foreløpig 7. plass, viste intervjuet med TV2 en veldig skuffet Wærenskjold.

– Jeg følte ikke at jeg hadde krefter noen plass. Følte jeg gikk ok første mellomtid, men beina ble gelé, og jeg spydde før Birkelundsbakken. Prøvde å omstille så godt jeg kunne etter det, men jeg klarte ikke å holde det oppe. Jeg er veldig skuffet nå, for jeg følte jeg hadde mye mer igjen på lager. Samtidig så hadde jeg ikke helt dagen i dag, og sånn er det i blant.

Selv om prestasjonen ikke var helt på topp i dag, så mente TV2s ekspertteam at prestasjonen til Morgendagens Helter-syklisten ikke var så gæren:

– Å gå inn på en midlertidig 7. plass, 15 sekund bak ledertiden, til og med etter å ha spydd, det er absolutt ikke verst for en førsteårs junior som sykler sitt første verdensmesterskap.

Trener Kai Lexberg er fornøyd med Wærenskjolds innsats, særlig med kjøringen i midtpartiet, sier han i et intervju med TV2.