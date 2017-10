Ferske fjes i Sandefjord

LOKALSPORTEN Klubben hadde meg seg nybegynnere og mer erfarne spillere som Carlo Andersen.

Herrer elite

I eliteklassen spilte Carlo Andersen seg helt frem til finalen, der møtte han nr. 2 i Norge Ikmal Hussain og da ble det brå stopp. Men en andreplass i eliteklassen henger høyt og han slo norgesranket spiller nr. 7 i Norge. Carlo er nå rangert som den 18 beste seniorspiller i Norge på de offisielle listene i Norge

Herrer C

Hermod Holte Haugland (13) dominerte C-klassen for seniorer og vant enkelt finalen. Han møtte spillere som var over 18 år og opptil 45 år og gikk seirende ut av alle kampene. Imponerende gjort av en 13-åring der mange av de kunne vært faren hans eller bestefaren .

Herresingel D

Christer Andersen (11) tok her en fantastisk andreplass her i seniorklassen der mange av de kunne vært faren hans eller bestefaren hans.

Alle ni spillerne gjorde sine saker bra i denne hyggelige turneringen. Det ble god kamptrening/erfaring for alle.

Slagentreffen

Johnny Haugland kjørte med 5 glade men trøtte badmintonspillere til Tønsberg for å spille den årlige Slagentreffen. Turneringen samlet hele 180 deltakere .

Herresingel c I seniorklassen fortsatte Hermod Haugland å sette mye eldre spillere på plass og vant hele klassen.

Hermod har nå en flott utvikling så det skal bli moro å se han møte jevnaldrende i rankingturnering nærmere jul i Moss. Hermod er nå rangert som den 13. beste spilleren under 15 år i Norge.

Herresingel D Her tok 11-årige Christer Andersen seg til finalen og vant i en spennende 3-setter. Christer reiser i starten av november til Bergen for å møte de beste spillerne i Norge under 13 år. Christer er rangert som nummer 2 i Norge i denne klassen.

Christer Andersen og Fenris Lindland vant double i u15a. I tillegg ble Fenris nr. 3 i u13b

Disse to turneringene har gitt spillerne verdifull turneringserfaring og alle har vist god fair play og innsats. Det blir moro å følge denne gjengens videre utvikling.

Innsendt av Trond Syvertsen