Vi følger Søren i VM-rittet

BERGEN Avslutningshelgen i Sykkel-VM 2017 innledes med fellesstarten for menn junior ifra Øygarden. Fellesstartløypen er teknisk krevende og vil by på action og spenning hele veien.

Wærenskjold skal i dag gjennom åtte runder i fellesstart-rundløypen, til sammen 135,5 kilometer. Sammen med Andreas Leknessund, Olav Hjelmsæter, Idar Andersen, Jonas Hvideberg og Ludvig Aasheim representerer Wærenskjold det norske Morgendagens Helter-landslaget.

– Fryktelig spennende

Far Svein Wærenskjold er på tur ned til målområdet i sentrum når Lindesnes snakker med ham like før fellesstarten. Han snakket sist med Søren i går og melder om fin form.

– Han har virket bedre og bedre og har troa. Vi håper på medalje. Det hadde vært veldig gøy. Er han med i siste runde over bakken kan alt skje. Samtidig er det mange som er i form og som vil bli verdensmester, sier Svein og legger til at det kommer til å bli fryktelig spennende.

– Jeg våknet allerede klokken fire i natt, sier han.

Flere mandalitter har også tatt turen til VM-byen for å heie fram Søren.

– Laget vårt ønsker medalje

Norges lag er blant de aller sterkeste.

– Laget vårt ønsker medalje. Målet er selvsagt alltid å vinne, men vi vil nok være fornøyde med medalje. Og da er vi nødt til å samarbeide. Det er vanskelig å si hvordan løpet blir, men vi har flere kort å spille på, og kan takle flere mulige scenarioer, har Søren Wærenskjold sagt i forkant av løpet.

Han har selv uttalt at om det skulle bli et spurtoppgjør, er han Norges sterkeste kort. Svaret på om Wærenskjold er med når en eventuell spurt går, får vi ikke før om drøyt 13 mil. Rytterne er forventet å komme i mål mellom klokken 12 og klokken 13.

Stortalentet begynte å vise seg

Mens løpet pågår kan du bruke tiden til å bli mer kjent med Søren Wærenskjold fra Mandal.

En kikk tilbake i arkivet viser at Wærenskjold allerede som 13-åring imponerte med gode plasseringer. I 2013 kom han topp ti på Tour de Himmelfart i Danmark.

Privat

Et år senere ble det fjerdeplass i norgescup i terrengsykling, samme helg som Sebastian Dreyer Heldahl ble nummer to.

Som 14-åring hadde Wærenskjold allerede bestemt seg: - Jeg skal bli best i verden, sa han i et intervju med Lindesnes.

I rivende utvikling

I 2015 ble han norgesmester i cyklecross, mens han i 2016 virkelig begynte å utvikle seg i et imponerende tempo. Da han tok to seiere og en andreplass i Eidsvollrittet mente sportssjef i Team Ringerike Kraft, Lars Holm, at 16-åringen viste en helt vill utvikling.

Sommeren samme år fortalte Wærenskjold om sin ekstreme vinnervilje i et stort Lindesnes-intervju. Og sommeren ble avsluttet med Wærenskjolds aller første UM-gull på tempo i Levanger.

Espen Sand

Resultatene gikk ikke upåaktet hen i hjembyen. Han ble i 2016 belønnet med Ungdommens kulturstipend av Mandal kommune, og ville bruke de 20.000 kronene på mer utstyr og kostnader til sykkelritt.

Resultater på løpende bånd

I en episode av LApodden i april var far og sønn Svein og Søren Wærenskjold gjester: Podcast: Søren Wærenskjold om karrieren, Parix-Roubaix, doping og kreftsyk mamma.

Petter Emil Wikøren

Noen uker senere tok han det han betraktet som sin største triumf så langt med seier på fellesstart i Norgescup i Bergen.

Før sommeren ladet han opp til store begivenheter som blant annet EM og VM, i tillegg til flere ritt i Europa, blant annet Paris-Roubaix.

Karrierens aller største høydepunkt kom i august. Etter å ha blitt nummer fem i EM-tempoen syklet Søren inn til sølv på fellesstarten. - Det største jeg har opplevd, sa han til Lindesnes.

Hva blir det neste for «Årets sykkeltalent»?

EM-sølvet var en sterk bidragsyter til at Wærenskjold like etter ble kåret til «Årets sykkeltalent» av det norske folk i en TV2-avstemning.

Etter å ha blitt nummer 18 på tirsdagens tempo handler alt nå om lørdagens fellesstart. Kan Wærenskjold ta en medalje i junior-VM?