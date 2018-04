SARPSBORG (Lokalsporten) På landsbasis blir rytmisk gymnastikk (RG) mer og mer populært, og klubbene opplever nå om dagen vekst i medlemstall innenfor denne typen turnidrett.

Mandals Turnforening har i mange år vært i startgropa innen RG fordi det har vært et lite miljø med minimal deltakelse i konkurranser. Vi håper nå at dette skal snu. Det har nemlig begynt å skje saker og ting på RG partiene i Mandals Turnforening om dagen!

For første gang deltar foreningen i Twentyfour Cup, som tidligere gikk under navnet Norges Cup. I helgen har Aurora Ilene Rølland (12), Sigrid Maria Romsaas(14) og Alexandra Regevik (15) deltatt på sin andre runde i Norges cupen. Det er totalt tre runder i cupen. Denne gangen gikk reisen til Skjeberg Turnforening i Sarpsborg.

Gymnastene trener på partiet RG junior, som består av både tropp og individuell konkurranse turn. I vår er det altså første gang Mandals Turnforening deltar i Twentyfour Cup, og jentene er påmeldt i individuell konkurranse, junior klasse C. De deltar med to programmer i forskjellige apparater, der poengsummen fra kjøringen i det beste apparatet blir gjeldende i cupen.

Gymnastene har alle gjennomført flotte kjøringer av sine programmer. Aurora fikk 5,5 p. for vimpel-programmet, Alexandra fikk 5,575 p. for ball-programmet og Sigrid 6,1 p. for ball-programmet.

De har alle satt personlige rekorder i ett eller to av sine apparater. Konkurransen var likevel tøff, som ventet. Fortsatt er det et stykke igjen til toppen av poenglista, men vi velger å fokusere positivt!

Jentene har fra før av konkurrert svært lite, og dette en en god start. Vi fortsetter å delta i nasjonale konkurranser nå som vi er i godt driv. Vi har kost oss i sol i Sarpsborg, vi har lært masse og har inspirasjon til videre trening. Det er slettes ikke verst å dra hjem med personlige rekorder i bagasjen!

Charlotte Saanum Jakobsen (trener)