Lokalsporten: Andreas Vigemyr ble Samlagsmester

LYNGDAL (LOKALSPORTEN) Lørdag gikk Samlagsstevne for Vest—Agder skyttersamlag av stabelen –på Skrumoen I Lyngdal og stevnet samlet 82 deltagere. Vinner ble Andreas Vigemyr fra Heddeland og Breland som etter 247 poeng i innledende skyting skjøt 99 poeng i den avsluttende finaleomgangen og vant med sluttsummen 346. Nærmest Andreas i mesterskapet var Reidar Ågedal fra Grindølen av de lokale skytterne. Det deltok skyttere fra skytterlagene Mandal, Holum, Laudal, Heddeland og Breland, Lindesnes og Grindølen.

Flere lokale mestere

Beste ungdomsskytter i mesterskapets klasse 3-5 ble Holums Alvilde Røiseland med 339 poeng totalt. I klassen for Veteran 55 vant Oddvar Kvåle fra Holum med 348 poeng etter 249 poeng innledende og 99 poeng i finaleomgangen. Vinner i klassen for Veteraner over 73 år ble Karsten Valand fra Grindølen med 342 poeng. I klasse 2 hadde Holums Steinar Møll ledelsen etter innledende skyting men ble tatt igjen i finalen av Mandals Henry Th. Jenssen som ble mester med 343 poeng. I klasse 1 vant Laudals Arne Skuland med 244 poeng.

Av lokale ungdomsskyttere ble Mina Wårøy Møll Samlagsmester i rekruttklassen med 343 poeng og juniorklassen ble det sølvplass til Tommy Lie Hortman som skjøt sterke 348 poeng.

Blant militærskytterne vant Frode Rødland klassen for HK416.

Lagskyting

Lagskyting for ungdom endte med seier til Flikka Skytterlag foran Holum, og på Holums ungdomslag skjøt Mina W. Møll (R), Jonas Sodeland Øksendal (J) og Tommy Lie Hortman (J). I Seniorenes lagskyting ble det også seier til Flikka skytterlag foran Lyngdal skytterlag og Mandal skytterlag på bronseplass. På laget til Mandal skjøt Arild Valand (5), Stein Taanevig (5) og Aleksander Taanevig (4).

Resultater Samlagstevne Bane 2018

Mesterskap

Klasse 3-5:

1. Andreas Vigemyr, Heddeland og Breland

346, 2. Steinar Skoland, Lyngdal

345, 3. Christopher Haddal, Flikka

343, 4. Reidar Ågedal, Grindølen

342, 5. Bjørn Vidringstad, Lyngdal

339, 6. Ingve Flikka, Flikka

339, 7. May Elin Frøyland, Lyngdal

339, 8. Stein Skumsvoll, Farsund

339, 9. Alvilde Røiseland, Holum

339, 10. Wenke Blien, Flikka

339, 11. Marius Rinde, Farsund

337, 12. Arild Valand, Mandal

337, 13. Jarl Stølen, Farsund

336, 14. Fred Erik Berge, Laudal

336, 15. Steinar Norum, Lindesnes

336, 16. Karen Sodeland Øksendal, Holum

333, 17. Odd Arne Brekne, Lyngdal

243, 18. Geir B. Risnes, Lyngdal

240, 19. Aleksander Taanevig, Mandal

236, 19. Børge Vatnedal, Holum

236, 21. Stein Taanevig, Mandal

235, 22. Kjell Egil Norum, Lindesnes 233, 23. Torbjørn Dragland, Lyngdal

233, 24. Torfinn Håland, Grindølen

232, 25. Børge Sløgedal, Heddeland og Breland

231, 26. Espen Stubstad, Mandal

231, 27. Kåre Vidringstad, Lyngdal

231, 28. Jane vigemyr johnsen, Heddeland og Breland

229, 29. Kjell Bang, Holum

225, 30. Harald Haraldsen, Flikka

224, 31. Dagfinn Birkeland, Flikka

223, 32. Sigbjørn Ege, Kvinesdal

221, 33. Hanne Vidringstad, Lyngdal

220, 34. Siv Tone Rossevatn, Øvre Eiken

213.

V55:

1. Oddvar Kvåle, Holum

348, 2. Reidar Lohndal, Lyngdal

346, 3. Roar Torkildsen, Farsund 343, 4. Geir Lie, Holum

244, 5. Tor Fasseland, Mandal

241, 6. Arild Gunnar Rasmussen, Holum

240.

Beste 55+ år:

1. Wenke Blien, Flikka

339, 2. Børge Vatnedal, Holum

236, 3. Stein Taanevig, Mandal

235, 4. Sigbjørn Ege, Kvinesdal

221.

Beste kvinne:

1. May Elin Frøyland, Lyngdal

339, 2. Alvilde Røiseland, Holum

339, 3. Wenke Blien, Flikka

339, 4. Karen Sodeland Øksendal, Holum

333,

5. Jane vigemyr johnsen, Heddeland og Breland

229.

Beste -20 år:

1. Alvilde Røiseland, Holum

339, 2. Marius Rinde, Farsund

337, 3. Karen Sodeland Øksendal, Holum

333.

J, 16-17 år:

1. Martias Flikka, Flikka

350, 2. Tommy Lie Hortman, Holum

348, 3. Leif Sindre Modalsli Kongevold, Flikka

347, 4. Jonas Sodeland Øksendal, Holum 344, 5. Martin Eiken, Øvre Eiken

244, 6. Jane Alise Eilertsen, Holum

236.

ER, 14-15 år:

1. Marianne Rossevatn, Øvre Eiken

347, 2. Christian Rinde, Farsund

346, 3. Lilliane Dybvik, Flikka

341, 4. Brit Ingrid Vatland, Kvinesdal

235, 5. Daniel Berge, Laudal

232.

Rekrutt, 11-13 år:

1. Mina Wårøy Møll, Holum

344, 2. Ingvill Flikka, Flikka

344, 3. Teodor Dybvik, Flikka

343, 4. Joar Vetle Modalsli Kongevold, Flikka

342, 5. Mats Langfjord, Mandal

333, 6. Thomas Berge, Laudal

216.

V65:

1. Øyvind Lilledrange, Flikka

350, 2. Osmund Norum, Lindesnes

342, 3. Bjarne Birketvedt, Lindesnes

247, 4. Arvid T. Ramsland, Heddeland og Breland

235.

V73:

1. Karsten Valand, Grindølen

342, 2. Harald Jensen, Lyngdal

339.

Klasse 2:

1. Henry Th. Jenssen, Mandal

343, 2. Steinar Møll, Holum

343, 3. Jan Yngve Eilertsen, Holum

340, 4. Tone Wårøy Møll, Holum

337, 5. Ånund Rossevatn, Øvre Eiken

336, 6. Geir Bernhard Øksendal, Holum

237, 7. Kjersti Røinesdal, Lyngdal

236, 8. Bjørnar Foss, Lyngdal

235, 9. Marte Natalie Røyland Jacobsen, Holum

227.

Resultater Lagskyting R/ER/J

1. Flikka 299 2. Holum 289 Mina Wårøy Møll (R), Jonas Sodeland Øksendal (J), Tommy Lie Hortman (J) 3. Flikka 2 289 (8*)

Resultater Lagskyting Senior

1. Flikka 290 2. Lyngdal 1 287 3. Mandal 286 Arild Valand (5), Stein Taanevig (5), Aleksander Taanevig (4) 4. Holum 285, 5. Lyngdal 2 283 6. Heddeland og Breland 279 7. Farsund 279

Hovedskyting

Klasse 5:

1. Andreas Vigemyr, Heddeland og Breland

247, 2. Steinar Skoland, Lyngdal

245, 3. Wenke Blien, Flikka

244, 4. Christopher Haddal, Flikka

243, 5. May Elin Frøyland, Lyngdal

243, 6. Odd Arne Brekne, Lyngdal

243, 7. Reidar Ågedal, Grindølen

243, 8. Alvilde Røiseland, Holum

240, 9. Arild Valand, Mandal

239, 10. Jarl Stølen, Farsund

237, 11. Børge Vatnedal, Holum

236, 12. Stein Taanevig, Mandal

235, 13. Kjell Egil Norum, Lindesnes

233. Klasse 4:

1. Stein Skumsvoll, Farsund

242, 2. Ingve Flikka, Flikka

242, 3. Geir B. Risnes, Lyngdal

240, 4. Bjørn Vidringstad, Lyngdal

239, 5. Marius Rinde, Farsund

238, 6. Steinar Norum, Lindesnes

236, 7. Aleksander Taanevig, Mandal

236, 8. Torbjørn Dragland, Lyngdal

233, 9. Torfinn Håland, Grindølen

232, 10. Kåre Vidringstad, Lyngdal

231, 11. Espen Stubstad, Mandal

231, 12. Siv Tone Rossevatn, Øvre Eiken

213.

Klasse 3:

1. Fred Erik Berge, Laudal

238, 2. Karen Sodeland Øksendal, Holum

234, 3. Børge Sløgedal, Heddeland og Breland

231, 4. Jane vigemyr johnsen, Heddeland og Breland

229, 5. Kjell Bang, Holum

225, 6. Harald Haraldsen, Flikka

224, 7. Dagfinn Birkeland, Flikka

223, 8. Sigbjørn Ege, Kvinesdal

221, 9. Hanne Vidringstad, Lyngdal

220.

Klasse 2:

1. Steinar Møll, Holum

248, 2. Tone Wårøy Møll, Holum

243, 3. Henry Th. Jenssen, Mandal

243, 4. Ånund Rossevatn, Øvre Eiken

241, 5. Jan Yngve Eilertsen, Holum

240, 6. Geir Bernhard Øksendal, Holum

237, 7. Kjersti Røinesdal, Lyngdal

236, 8. Bjørnar Foss, Lyngdal

235, 9. Marte Natalie Røyland Jacobsen, Holum

227.

Klasse 1:

1. Arne Skuland, Laudal

244, 2. Geir Vatland, Kvinesdal

239.

V55:

1. oddvar kvåle, Holum 249, 2. Reidar Lohndal, Lyngdal

248, 3. Roar Torkildsen, Farsund 244, 4. Geir Lie, Holum

244, 5. Tor Fasseland, Mandal

241, 6. Arild Gunnar Rasmussen, Holum

240.

AG3:

1. Leif Rinde, Nrof Lister 236,

2. Dagfinn Birkeland, Nrof Lister

229.

J, 16-17 år:

1. Martias Flikka, Flikka

250, 2. Tommy Lie Hortman, Holum

248, 2. Leif Sindre Modalsli Kongevold, Flikka

248, 4. Jonas Sodeland Øksendal, Holum 246, 5. Martin Eiken, Øvre Eiken

244, 6. Jane Alise Eilertsen, Holum

236.

ER, 14-15 år:

1. Marianne Rossevatn, Øvre Eiken

249, 2. Christian Rinde, Farsund

248, 3. Lilliane Dybvik, Flikka

241, 4. Brit Ingrid Vatland, Kvinesdal

235, 5. Daniel Berge, Laudal

232.

R, 11-13 år:

1. Ingvill Flikka, Flikka

249, 2. Joar Vetle Modalsli Kongevold, Flikka

249, 3. Teodor Dybvik, Flikka

246, 4. Mina Wårøy Møll, Holum

246, 5. Mats Langfjord, Mandal

239, 6. Thomas Berge, Laudal

216.

NU, -15 år:

1. Siren Eilertsen, Holum ,

1. Jonas Norum, Lindesnes

V65:

1. Øyvind Lilledrange, Flikka

250, 2. Osmund Norum, Lindesnes

248, 3. Bjarne Birketvedt, Lindesnes

247, 4. Arvid T. Ramsland, Heddeland og Breland

235.

V73:

1. Karsten Valand, Grindølen

242, 2. Harald Jensen, Lyngdal

240.

HK4:

1. Frode Rødland, Nrof Lister 221,

2. Kai Remi Wahlmann, Nrof Lister 203.

NV, 16+ år:

1. Espen Langfjord, Mandal 244

