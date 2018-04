Vant Vårstevnet i Grimstad

GRIMSTAD (LOKALSPORTEN) Stevnet samlet 163 deltagere fra hele Sørlandet og mange av de lokale skytterne var i aksjon på både 100 og 300m. Kenneth Stubstad fra Mandal skjøt solide 346 poeng på fredag kveld – en poengsum som ingen nådde opp til gjennom resten av stevnet, og Kenneth vant stevnet foran Peter Sørli (5) og Arnfinn Bakkevoll (5) begge fra Søgne skytterlag. Kenneth er «norma-skytter» – noe som «uinnvidde» i skytesporten betyr at man skyter i klasse 3-5 og er over 55 år. Kenneth legger ikke skjul på at det var veldig moro å vinne det gjeve Vårstevne til Imenes skytterlag som har tradisjoner over 50 år tilbake.

Et titalls skyttere fra de lokale skytterlagene Mandal-, Holum- og Grindølen skytterlag deltok og flere stakk seg fram i baneåpningen. I klassen for veteraner over 55 år ble det bronseplass til Tor Fasseland fra Mandal skytterlag og i en annen veteranklasse, klassen for veteraner over 73 år, klinket Karsten Valand fra Grindølen skytterlag til med 350 poeng og vant.

Blant ungdomsskytterne endte det i rekruttklassen (11-13 år) med sølvplass til Mina Wårøy Møll fra Holum skytterlag med 341 poeng, og fjerdeplass til Mads Langfjord fra Mandal skytterlag med 337 poeng -i sitt første utendørs banestevne.

Innsendt av Sverre Jacobsen

Vårstevnet 2018, Imenes Skytterlag

Mesterskap