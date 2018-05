LOKALSPORTEN Etter NM-gull i 2017 i klassen for eldre 4wd-biler har det vært stille rundt Team Snartemo Rallysport. Vintersesongen ble ofret til fordel for noe nytt og spennende.

Med to NM-gull på rad var Snartemo nå klar for større utfordringer. Det ble gjort noen forsøk på å få til en NM-satsing i den gjeveste klassen, men dette lot seg dessverre ikke gjøre allerede for 2018.

Gull-Evo’en fra 2017 ble solgt før vintersesongen, noe som gjorde at planene for 2018-sesongen dermed måtte justeres. Ønske om å prøve seg i R5 bil har vært såpass stor, slik at dette ble fokus for denne sesongen.

Rally Sørland er hjemmeløpet til Søren, og dermed et naturlig valg for debut med en slik bil. Flere løsninger vedrørende leie av bil ble vurdert, men valget falt til slutt på Skoda Fabia R5 fra Pontus Tidemand Racing.

Rally Sørland kjøres lørdag 05.05.2018. Start, service og mål samt to publikumsetapper kjøres på Sørlandets Travpark i umiddelbar nærhet av Dyreparken.

Kort oppladning i ny bil

Bilen kommer til Sørlandet torsdag morgen, så det blir ikke mye tid til å gjøre seg kjent med den før løpet. Men det er planlagt en liten test torsdag ettermiddag for å få noe km i bilen før det hele braker løs. Planen for helgen er å ha det gøy i bilen og prøve å sette noen gode tider utover dagen. Med null erfaring med disse bilene er målet å komme seg igjennom med en topp 5 plassering totalt.

Uten de trofaste samarbeidspartnere gjennom mange år hadde dette ikke vært mulig å gjennomføre, så Team Snartemo Rallysport er ydmyke og takknemlig for at dette har gått i orden.

Teamet ønsker samtidig å ønske DGM (Dangerous Goods Management) hjertelig velkommen inn som ny sponsor/samarbeidspartner.

Innsendt av Team Snartemo Rallysport

v/ Arne Ingar Stulen

