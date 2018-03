Lokalsporten: Verdi og magi på årets MK Kick Off

Det var Svein Aadal, tidligere politimann og fotballspiller og senere trener for Otra, Vindbjart og Start som besøkte MKs første dag av Kick Off. Aadal fortalte om sin tid som spiller og trener, gav eksempler på hvordan det kunne gå hvis det ble tatt feil valg i ungdomstiden.

Det var en lydhør forsamling som fikk se videosnutter fra fotballverdenen og underverdenen. Han forklarte hvor mye de riktige valgene har å si for at alle timene på treningsfeltet skal ha en nytteverdi. Han tok frem styrkeløfteren «Hulk» som ville bli verdens sterkeste mann, men som falt for fristelsen og dopet seg. Idag oppfordrer «Hulk» ungdom til aldri å gjøre det han gjorde. Valgene som utenfor banen vil gi utslag på banen.

Aadal sa at hver enkelt må være forberedt på at valgene vil komme og ikke la seg påvirke av valgene andre gjør. Han bad alle å fortsette og drømme om å blir en god fotballspiller, respektere hverandre og trene godt. Aadal sa at gode venner og samhold gir gode fotballspillere og fortalte om laget han trente. I utgangspunktet var de ikke beste fotballspillerne, men fordi samholdet og treningsiverern var stor vant de kamper.

Han snakket om hvor viktig det er med disiplin på sosial medier. Klubbene er like interessert i å vite hva en fotballspiller gjør på fritiden som på banen. Ordet til ettertanke handlet om drømmen om å bli god. Aadal drømte om å bli Liverpool proff, men ble det ikke, men angret aldri på at han drømte.

En dag kan drømmen gå i oppfyllelse selv om andre ikke trodde at det kunne skje. Det er ikke utseende som teller, de dyre fotballskoene, men personen som spiller og hvilke valg spilleren gjør. Ikke slutt og drøm, ta de riktige valgene og nyt gleden over å være fotballspiller var noen av hovedpoenget i Aadals fengende foredrag.

Dag to av kick off ble en kveld full av magi. Magiker Daniel Larsen leverte et fantastisk show og engasjerte over 200 elleville MK-spillere. Det var helt magisk å se hvordan Larsen trollbandt publikum på alle måter. Han tok både spillere og trenere opp på scenen og latteren satt løst hos alle. En kveld som bare må oppleves og heldigvis underholder Larsen ikke bare for MK spillere, men også for alle som ønsker å oppleve showet denne helgen. Trenger dere magi inn i livet deres kan MK anbefale Larsen på det sterkeste. Dere vil aldri i livet andre på et show med Daniel Larsen. En magisk fornøyelse.

Begge kveldene ble avsluttet med en utlodning av gaver som MKs sponoser bidrog med. I forkant av Aadals foredrag ble Sparebanken Sør og MKs sponsoravtale på flere hundretusen stadfestet. MK ønsker å sette fokus på trivsel, skape engasjement og bidra til at hver enkelt kan få en utvikling med gode holdninger både på og utenfor banen. MK ønsker alle fotballspillere lykke til med sesongen.

