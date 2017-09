Mandalsturnere med flott innsats i Agderpokalen

LOKALSPORTEN Søndag ble Agderpokalen i apparatturn arrangert i Grimstad. Mandal turnforening stilte med 11 gymnaster. Det konkurreres i to ulike puljer med ulike starttider. Det gjør at hver gymnast får en kort og hyggelig konkurranse, uten for mye ventetid.

Pulje 1, 9-10 år

Tre gutter og seks jenter fra Mandal deltok i denne puljen. Dette var guttenes aller første ordentlige konkurranse, og de var selvfølgelig ekstra spente på å skulle vise øvelsene foran dommere. De har alle turnet foran publikum før, men nå skulle momenter både huskes og gjennomføres med dømming. Da hjalp det at guttedommeren het Lasse Rugland, en ganske godt kjent, tidligere turner fra Mandal. Max Lohne er også kjent turner fra Mandal. Han deltok første gang som trener for guttene. Gutteteamet gjennomførte denne konkurransen med glans. Ingen tvil om at guttene ble motivert for framtidige konkurranser. Moro var det også at guttene og jentene fra Mandal turnet samtidig i frittstående i første apparat. Det førte til en god start med litt ekstra heiing på hverandre.

SEND INN DITT BIDRAG TIL LOKALSPORTEN HER

Jentene har litt mer konkurranseerfaring enn guttene. Det var moro å se at samtlige seks har hatt framgang siden vårsesongen. Mange av dem har nye øvelser med noen nye momenter. De viser også at de har opparbeidet både mer styrke og mer strekk. Det gir bedre resultater. Noen fall i bom ble det på grunn av nervøsitet, ikke så uvanlig, men jentene selv er ikke tvil om hva de ønsker å forbedre til neste gang. I skranke og frittstående turnet mange av jentene veldig bra.

Pulje 2, fra 11 år

I denne puljen deltok Lea Josefine Hovstøl Larsen og Charlotte Holte Ellingsen, begge 11 år. Jentene gjennomførte en flott konkurranse. Det er høyt nivå på turnere i denne puljen. Siden Lea og Charlotte er blant de yngste, er det litt ekstra nerver i kroppen under konkurransen. Lea turnet opp mot sitt beste i skranke. Charlotte fikk dessverre et fall i dette apparatet, men gjennomfører en fin øvelse likevel. Neste gang er hun enda tryggere på momentet hun falt på. Frittstående gjennomførte begge strålende. I bom ble det noen fall, men jentene viste absolutt at de er blitt mer bestemte og sikrere i hver bevegelse. Begge jentene gjorde fine overslag i hopp. Det blir gøy å følge disse to i årets turnsesong.

MER FRA LOKALSPORTEN: Idrettsglede på Vestlandet

Det var mange av gymnastene fra Mandal som ikke kunne delta i denne konkurransen. En stor gjeng er enda for unge og noen var forhindret fra å delta. Vi gleder oss derfor skikkelig til å få enda flere med i neste konkurranse i slutten av november. Vi vet at mange av dem gleder seg til det.

Innsendt av Kari Færevaag