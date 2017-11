Flotte prestasjoner i sørlandsmesterskapet

KRISTIANSAND (Lokalsporten) Lørdag 4.november ble Sørlandsmesterskap i apparatturn arrangert i Kristiansand. Mandals turnforening stilte med en gjeng på 19 gymnaster i alderen 8-12 år. De yngste fikk konkurrere først, og det var også i denne klassen det var flest deltakere.

Jentene har trent en god del i sommerferien og i mange timer hver uke siden august. Før sommeren avsluttet mange med konkurranse i Asker og da var målet klart for høsten: Jobbe med mer styrke og strekk og bli mer stødige i bom. Det har jentene gjort, og det gir også utslag på karakterer og personlig framgang i enkelte apparater. Jentene koste seg under konkurransen.

Selvfølgelig er det litt nervøsitet her og der, men alt i alt er det tydelig å se at jentene trives og har det fint sammen. Ikke minst er de gode støttespillere for hverandre underveis.

I klassen 8-10 år deltok ni jenter fra Mandal. Denne gjengen gjennomførte en flott konkurranse. Flere av jentene oppnådde gode karakterer i enkelte av apparatene, og det er stas når mange treningstimer er lagt ned i forkant. Det er også inspirerende for jentene å se at de i enkelte apparater turner på nivå med jevnaldrende fra andre foreninger.

I klassen 11 år stilte Mandal med fire jenter. To av dem, Maria Elena Fredriksen (11år) og Ada Olivia Austrud (11år), deltok i sin aller første apparatturnkonkurranse. De var ekstra spente og kjente nok litt mer på nervøsiteten enn de mer rutinerte jentene. De kan være stolte over å ha gjennomført så pass bra med så kort fartstid i sporten. Charlotte Ellingsen (11år) brakk en finger for noen uker siden, og turnet derfor med litt redusert grepmulighet i skranke. Hun slo likevel til med et flott overslag i hopp. Charlotte turnet også strålende i frittstående. Alle volteseriene satt akkurat som de skulle.

Leah Josefine Hovstøl Larsen startet med litt nervøsitet i bom og fikk derfor en del fall denne gangen. Hun turnet seg likevel opp i skranke og hopp og avsluttet med et fint frittstående. I frittstående har Leah ganske nytt program, så med litt mer automatisering i dette, vil hun få god flyt. Volteseriene satt fint. I gutteklassen stilte Mandal med seks herlige gutter i klassen 8-10 år. Dette var deres andre ordentlige konkurranse, og de gjør store framskritt for hver gang. Ikke minst er det strekk, styrke og evne til å fokusere som guttene viser framgang på. Guttene viste også at de kan mestre når det gjelder. De dro hjem med en god porsjon motivasjon til å trene mer. Ikke minst er det motiverende å se større gutter gjøre sine øvelser. Det inspirerer til å lære enda mer. Denne guttegjengen får vi nok se enda mer til framover.

Nå er det pause i konkurransesesongen i apparatturn. I tillegg til at det skal øves til juleshowet, er det nye momenter og enda mer teknikktrening som skal være i fokus fram mot våren.

Vi må også rette en stor takk til altmuliggjengen på supporterbenken som alltid følger barna tett på. De som henter, bringer, fotograferer, serverer, fletter, finner, masserer og støtter!

Innsendt av Kari Færevaag

