Tett kamp om sammenlagtseieren i Sørlandskula

LOKALSPORTEN Kristiansand og omegn-, Søgne-, Greipstad-, Holum- og Mandal skytterlag står bak skytterhelgen på Sørlandet som i løpet av forrige uke og helg samlet nesten 300 skyttere i hver av hallene som alle ligger innenfor en times avstand. De fem skytterlagene har gått sammen om en felles stevnehelg som en sammenlagtturnering med et solid premiebord i tillegg til vanlig premiering på hvert enkelt stevne. Det har deltatt skyttere fra hele det sørlige Norge, Vestlandet og Østlandet og alle arrangørene er godt fornøyd med stevnene som forløp uten store hindringer. Mange skyttere også fra de lokale skytterlagene deltok på sammenlagtturneringen og det ble en tett kamp om Sørlandskula 2017.

I klasse 3-5 ble det rekordjevnt i sammenlagtkonkurransen. Ikke mindre enn tre skyttere i klasse 3-5 endte på samme poengsum. Anette Thingbø fra Time skytterlag, Håkon Sørli fra Høland/Bjørkelangen skytterlag og Peter Sørli fra Søgne skytterlag endte alle på 1735 poeng totalt på sine fem stevner. Da måtte det telles innertiere for å kåre vinneren. Anette Thingbø vant til slutt med 94 innertiere foran Håkon Sørlis 79 og Peter Sørlis 70 innertiere.

For uinnvidde er 350 poeng maksimalsum på enkeltstevne og 1750 poeng total maksimalsum sammenlagt. Enkelte klasser skyter bare 25 skudd og dermed blir maksimalsummene 250 og 1250 poeng.

Sammenlagtvinneren Anette Thingbø vant ingen av de fem enkeltstevnene, men var den jevneste av alle, plukket jevnt innertiere og var med i toppen i alle stevnene og vant til slutt. Peter Sørli skjøt 350 poeng på hjemmebane i Søgne sitt stevne i Tinntjønnhallen og Jan Kåre Moland fra Drangedal gjorde det samme i Mandal sitt stevne i Mandalshallen. Av enkeltstevnevinnere vant Tor Arnfinn Homme fra Kristiansand og omegn både på hjemmebane Hellemyrhallen og i stevnet til Greipstad i Nodelandshallen men kom ikke på pallen sammenlagt. Håkon Sørli fra Høland/Bjørkelangen vant stevnet hos Holum skytterlag i Holumhallen.

Sterke prestasjoner

Av lokale skyttere florerer det av sterke prestasjoner og solide resultater i flere av klassene både sammenlagt og på enkeltstevnene. Høyest på sammenlagtlista i klasse 3-5 kom Kenneth Stubstad fra Mandal med 1723 poeng. Han startet Sørlandskula med å skyte meget sterke 347 poeng i Mandalshallen mandag kveld. I klasse 4 knallet Holums ungdomsskytter Sindre Skoie til med en meget sterk 3 plass sammenlagt i klasse 4. Hans høyeste stevneresultat ble 346 poeng, som han fikk i Mandalshallen og ellers skjøt han godt innpå 340-tallet på alle stevnene. I klasse 3 var det Holums Christian Lie som nådde høyest opp -også han med en tredjeplass sammenlagt i klasse 3. Hans høyeste poengsum var 342 som han skjøt på hjemmebanen i Holum. I klasse 2 var det som vanlig ganske tett poengmessig mellom skytterne og Steinar Møll fra Holum kapret en tredjeplass rett foran Tone Wårøy Møll og Kjell Bang. Tredjeplass sammenlagt ble det også i veteranklassen over 55 år med Mandals Tor Fasseland og i klassen for veteran over 65 år bled sølvplass til Karsten Valand fra Grindølen skytterlag.

Blant junior- og rekrutteringsskytterne var det i klassen for Eldre Junior (18 år) vi fikk den høyest plasserte lokale skytteren. Karen Sodeland Øksendal fra Holum skjøt meget jevnt på alle stevnene og endte til slutt på sølvplass sammenlagt bak Cecilie Vemmelvik fra Kristiansand og omegn og foran Andreas R. Nordvik fra Stavanger. Hun kapret også en premie i plassifferkonkurransen for lavest plassiffer sammenlagt i gruppen av klasser som skyter stående i sine program. Så må vi til rekruttklassen for å finne lokale topp-10 skyttere. Mina Wårøy Møll skjøt også meget jevnt og godt gjennom hele uka og endte på fjerdeplass i rekruttklassen. I klassen for Nybegynner Ungdom tar vi med at hele 11 deltakere var i aksjon i Mandalshallen og 19 i Holumhallen gjennom hele stevneuka.

Enkeltstevnene

Blant enkeltresultater må vi også ta med noen av klassevinnerne på enkeltstevnene, og vi starter i Mandalshallen hvor Kjell Bang fra Holum ble klassevinner i klasse 2, og 6 lokale Nybegynnere prøvde seg. I Holumhallen ble det ikke noen lokal e klasseseiere, men hele 14 lokale Nybegynner deltok. I Tinntjønnhallen (Søgne) ble det klasseseier til Karen Sodeland Øksendal i klasse Eldre Junior (18 år). I Kristiansand, nærmere bestemt Hellemyrhallen ble det seier i klasse 2 til Tone Wårøy Møll foran Steinar Møll -begge skyter for Holum skytterlag.

Sørlandskula 2017 – resultatsammendrag sammenlagt

Klasse 3-5

1. Anette Thingbø, Time Skytterlag 1735, 2. Håkon Sørli, Høland/Bjørkelangen Skytterlag 1735 3. Peter Sørli, Søgne Skytterlag 1735, 4. Tor Arnfinn Homme, Kristiansand og Omegn Skytterlag 1734, 5. Jan Kåre Moland, Drangedal Skytterlag 1732, 6. Rasmus Løberg, Klepp Skytterlag 1731, 7. Einar Johansen, Time Skytterlag 1729, 8. Daniel Sørli, Høland/Bjørkelangen Skytterlag 1729, 9. Jeanette Hegg Duestad, Sem Skytterlag 1729, 10. Kjersti Nyborg Teigen, Høland/Bjørkelangen Skytterlag 1728 … 15. Kenneth Stubstad, Mandal 1723, 30. Sindre Skoie, Holum Skytterlag 1716, 32. Andreas Vigemyr, Heddeland og Breland Skytterlag 1712, 46. Reidar Ågedal, Grindølen Skytterlag 1695, 53. Kjell Egil Norum, Lindesnes Skytterlag 1694, 54. Karen-Oline Jacobsen, Holum Skytterlag 1693, 57. Christian Lie, Holum Skytterlag 1693, 58. Alvilde Røiseland, Holum Skytterlag 1691, 65. Arild Valand, Mandal Skytterlag 1685, 73. Steinar Norum, Lindesnes Skytterlag 1673

Rekrutt

1. Caroline Finnestad Lund, Søgne Skytterlag 1747, 2. Emil K. Lilledal, Stavanger Skytterlag 1739, 3. Guro Sørnskog Karlsen, Moss og Våler Skytterlag 1738, 4. Mina Wårøy Møll, Holum Skytterlag 1734, 5. Martin Ødegård, Greipstad Skytterlag 1733, 6. Joar Vetle Modalsli Kongevold, Flikka Skytterlag 1723, 7. Eskil Grøterud, Sigdal Skytterlag 1714, 8. Amalie Sagemoen, Ugland Skytterlag 1708, 9. Martin Knutsmoen Sørlie, Hovet og Hol Skytterlag 1689, 10. Kristin Øglænd Håheim, Stavanger Skytterlag 1687 … 14. Herman Westbye Skuland, Holum Skytterlag 1643, 16. Tor Edvard Bringsdal, Holum Skytterlag 1591 17 deltok på alle stevnene og 22 deltakere totalt

Eldre rekrutt

1. Leif Sindre Modalsli Kongevold, Flikka Skytterlag 1750, 2. Line Rødland, Klepp Skytterlag 1747, 3. Hannah Johansen, Time Skytterlag 1746, 4. Martine Sve, Stranda Skyttarlag 1745, 5. Hanna Synnøve Huser, Blaker Skytterlag 1744, 6. Martias Flikka, Flikka Skytterlag 1741, 7. Marius Granberg, Fet Skytterlag 1741, 8. Line Kasbo, Trøgstad Skytterlag 1734, 9. Marianne Rossevatn, Øvre Eiken Skytterlag 1731, 10. Gaute Grøterud, Sigdal Skytterlag 1730 … 18. Inger Marie Bringsdal, Holum Skytterlag 1681 20 deltok på alle stevnene og 24 deltakere totalt

Junior

1. Ingrid Jensløkken, Blaker Skytterlag 1732, 2. Andreas Finnestad Lund, Søgne Skytterlag 1731, 3. Tobias Lekvam, Jørpeland Skytterlag 1725, 4. Martin N. Voss, Stavanger Skytterlag 1724, 5. Trine Håheim, Stavanger Skytterlag 1723, 6. Albert Sudmann, Time Skytterlag 1721, 7. Lennarth Olsen, Kristiansand og Omegn Skytterlag 1716, 8. Kjetil jr. Igland, Imenes Skytterlag 1709, 9. Robin Laland, Gjesdal Skytterlag 1705, 10. Tormod Måge, Gjesdal Skytterlag 1705 … 12.Jonas Sodeland Øksendal, Holum 1697, 14. Espen Elias Vigemyr, Heddeland og Breland 1695, 20. Sondre Svinstad, Holum Skytterlag 1665, 21. Fredrik Stubstad, Mandal Skytterlag 1624, 22. Jane Alise Eilertsen, Holum Skytterlag 1547 23 deltok på alle stevnene og 28 deltakere totalt

Eldre Junior

1. Cecilie Vemmelvik, Kristiansand og Omegn Skytterlag 1701, 2. Karen Sodeland Øksendal, Holum Skytterlag 1692 3. Andreas R. Nordvik, Stavanger Skytterlag 1658 4.Nikolas Omland, Stavanger Skytterlag 1646 5. Maria Winsjansen, Kristiansand og Omegn Skytterlag 1640 8 deltok på alle stevnene og 8 deltakere totalt

Klasse V55 – Topp 5

1. Egil Time, Time Skytterlag 1726, 2. Terje Høyland, Time Skytterlag 1723, 3. Tor Fasseland, Mandal Skytterlag 1723, 4. Dag Voigt, Egersund Skytterlag 1720, 5. Jan Vidar Lundtveit, Drangedal Skytterlag 1719 17 deltok på alle stevnene og 21 deltakere totalt

Klasse V65

1. Paul Vaule, Hå skytterlag 1730, 2. Karsten Valand, Grindølen Skytterlag 1729, 3. Per Gjesdal, Gjesdal Skytterlag 1728, 4. Jarle Idland, Gjesdal Skytterlag 1728, 5. Hallvar Austvoll, Klepp Skytterlag 1728 10 deltok på alle stevnene og 11 deltakere totalt

Klasse V73

1. Harald Jensen, Lyngdal Skytterlag 1741, 2. Harald Englund, Søgne Skytterlag 1740,3. Torbjørn Mong, Egersund Skytterlag 1729, 4. Oddbjørn Larsen, Torridal Skytterlag 1710, 5. Ivar Hole, Klepp Skytterlag 1707 9 deltok på alle stevnene og 14 deltakere totalt

Klasse AG3

1. Leif Jr. Rinde, NROF Lister 1187, 2. Thomas Mong, NROF Rogaland 1165, 3. Torbjørn Mong, NROF Rogaland 1137 Det deltok i alt 3 akyttere i klasse AG3 og alle deltok på alle stevnene

Klasse 1

1. Stein Lilledal, Stavanger Skytterlag 1239, 2. Jarle Harkestad, Jondal Skyttarlag 1235, 3. Tor-Olaf Øivand Billing, Kristiansand og Omegn Skytterlag 1230, 4. Kari Jørgensen, Imenes Skytterlag 1227, 5. Kent Johan Pollestad, Time Skytterlag 1221 12 deltok på alle stevnene og 17 deltakere totalt

Klasse 2

1. Åmund Kolltveit, Strandebarm Skyttarlag 1718, 2. Fredrik Herlofsen, Søgne Skytterlag 1716, 3. Steinar Møll, Holum Skytterlag 1715, 4. Tone Wårøy Møll, Holum Skytterlag 1714, 5. Kjell Bang, Holum Skytterlag 1713 … 11. Jan Yngve Eilertsen, Holum Skytterlag 1675 20 deltok på alle stevnene og 24 deltakere totalt

Klasse 3

1. Frode Hvitås, Sauherad, Skytterlag 1695, 2. Siv Tone Rossevatn, Øvre Eiken Skytterlag 1693, 3. Christian Lie, Holum Skytterlag 1693, 4. Atle Lid, Evje og Hornnes Skytterlag 1679, 5. Camilla S. Rødland, Klepp Skytterlag 1672 17 deltok på alle stevnene og 21 deltakere totalt

Klasse 4

1. Jeanette Hegg Duestad, Sem Skytterlag 1729, 2. Linn Christine Vatland, Time Skytterlag 1719, 3. Sindre Skoie, Holum Skytterlag 1716, 4. Marius Rinde, Farsund Skytterlag 1706, 5. Kristian Fjellheim Bakke, Sannidal Skytterlag 1704 … 8. Reidar Ågedal, Grindølen Skytterlag 1695, 11. Karen-Oline Jacobsen, Holum Skytterlag 1693, 12. Alvilde Røiseland, Holum Skytterlag 1691, 14. Arild Valand, Mandal Skytterlag 1685, 19. Steinar Norum, Lindesnes Skytterlag 1673 26 deltok på alle stevnene og 35 deltakere totalt

Klasse 5

1. Anette Thingbø, Time Skytterlag 1735, 2. Håkon Sørli, Høland/Bjørkelangen Skytterlag 1735 3. Peter Sørli, Søgne Skytterlag 1735, 4. Tor Arnfinn Homme, Kristiansand og Omegn Skytterlag 1734, 5. Jan Kåre Moland, Drangedal Skytterlag 1732, 6. Rasmus Løberg, Klepp Skytterlag 1731, 7. Einar Johansen, Time Skytterlag 1729, 8. Daniel Sørli, Høland/Bjørkelangen Skytterlag 1729, 9. Kjersti Nyborg Teigen, Høland/Bjørkelangen Skytterlag 1728, 10. Tor Harald Lund, Søgne Skytterlag 1726 … 14. Kenneth Stubstad, Mandal Skytterlag 1723, 29. Andreas Vigemyr, Heddeland og Breland Skytterlag 1712, 42. Kjell Egil Norum, Lindesnes Skytterlag 1694 50 deltok på alle stevnene og 60 deltakere totalt

Nybegynner Voksen 1 Maren Mclean Andvik, Stavanger Skytterlag 1186 1 deltok på alle stevnene og 2 deltakere totalt

Nybegynner Ungdom

1. Vemund Kristoffer Paul, Imenes Skytterlag 1117 1. Emil Langenes Nyhaven, Søgne Skytterlag 1222, 1. Anne Marie Knibe, Søgne Skytterlag 1145 1. Lisa Strømstad Skarpeid, Søgne Skytterlag 1201 1. Daniel Olsen, Søgne Skytterlag 1154 1. Kine Eide Løyning, Holum Skytterlag 237, 1. Leander Jørgensen, Holum Skytterlag 236, 1. Malin Reinertsen Pedersen, Holum Skytterlag 233, 1. Oda Johanne Eilertsen Bringsdal, Holum Skytterlag 233, 1. Tor Fredrik Drange, Mandal Skytterlag 231, 1. Stine Haaland, Mandal Skytterlag 226, 1. Andrine Gudbrandsen Lie, Holum Skytterlag 225, 1. Amanda Berrefjord, Mandal Skytterlag 218, 1. Lasse Tønnessen, Mandal Skytterlag 469, 1. Ulrik Fredriksen, Mandal Skytterlag 467, 1. Siren Eilertsen, Øvre Eiken Skytterlag 460, 1. Jonas Rinde, Holum Skytterlag 338, 1. Markus E. Lie, Holum Skytterlag 329, 1. Tobias Lie, Holum Skytterlag 308, 1. David Rinde, Holum Skytterlag 267, 1. Marcus Schmidt Sletten, Holum Skytterlag 243, 1. Mats Langfjord, Mandal Skytterlag 238 5 deltok på alle stevnene og 32 deltakere totalt fordelt på de fem stevnene.

