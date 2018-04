Stor innsats på turnfest

ASKER (LOKALSPORTEN) Helgen 14.-15.april deltok en gjeng med hele 30 apparatturnere i alderen 8-11 år i Rola i Asker. En stor gjeng foresatte, trenere og gymnaster fra MTF møttes til kveldsmat i Holmenhallen i Asker fredag kveld. Stemningen var god, litt preget av spenning og litt preget av pur glede over å være på tur. En av trenerene til guttene var uheldig og ble matforgiftet etter McDonald-stopp på kjøreturen. Det ble lite kveldsmat og ingen god natt søvn for han. Alle installerte seg i Fjellhallen rett ved turnhallen. Den største overraskelsen for samtlige var nok at det var vifteanlegget i Fjellhallen som skulle holde oss delvis våkne gjennom natten. Gjengen med 30 barn var nemlig i seng og stille på et blunk.

Selv om natten var litt urolig, møtte alle topp motiverte til frokost. Litt lite søvn satte heller ikke stopper for innsatsen i hallen.

Det turnes i fire puljer under Rola, to på lørdag og to på søndag. Det er mange gymnaster, mange trenere, mange dommere og mye publikum i salen, så det er ikke bare bare å kaste seg ut i et apparat og gjøre sitt beste foran alle.

Lørdag turnet alle i alder 10-11 år (rekrutter) og søndag turnet alle 8-9 år (aspiranter). For guttene var dette første store konkurranse. Med en av trenerene satt ut av spill, var det også litt utfordring å få kabalen til å gå opp på trenersiden. Sporty foreldre med litt turnbakgrunn stilte opp.

Dorian, Ask, Benjamin og Bendik turnet i pulje 1. Ringer var første apparat og det var imponerende å se hvordan denne livlige gjengen skjerpet seg og strakk i svinger og løft. De fortsatte å gjøre dette gjennom hele konkurransen, i alle seks apparater. At man øver på strekk og styrke vises igjen i apparater som skranke, svingstang og bøylehest.

Som lag fikk denne gjengen en 2. plass i kamp med lag fra hele østlandsområdet. Det gjør seg ikke selv å klare det. Det ble både lagpokal og Rolapokal til hver av guttene under første premieutdeling.

I 2. pulje lørdag, turnet Mads, Jesper, Markus, Jesper, Sokrates og Torkel Olai.

De turnet som guttene i første pulje, strakk og gjorde akkurat slik de hadde snakket om på forhånd. Det er gøy å se at guttene stadig har framgang og at de i konkurranser virker så fokuserte og konsentrerte.

Jentene som var med i denne puljen var Sandra, Kaja, Selma, Anna, Embla, Maria, Charlotte og Aurora. Bare Hedvig og Sissi-Linn av denne turngjengen, måtte turne søndag, men de fulgte ellers de andre jentene sitt opplegg. Nesten alle jentene i denne gruppen stilte med nytt frittståendeprogram med musikk. Dette var første apparat og ekstra spennende i og med de ikke kan øve på frittstående i Mandal. De fikk øve to ganger hver under en treningshelg i Kristiansand helgen i forveien, men med god tørrtrening som f.eks. å øve i hodet når det er friminutt på skolen, har de gjort en kjempejobb. Det ble stor applaus for hver og en. Det kan nevnes at jentene gjør stift - foroversalto, araber flikk-flakk salto og mer i volteseriene sine. Skrankeøvelsen er den som utfordrer mest etter nytt reglement som kom i januar. Målet for alle er å klare langkipp og hengkipp. Noen klarer det og hadde det med i konkurransen, andre har det som mål å klare det senere. Under fjorårets Rola, ble det en del fall under bomøvelsene. Målet i år var å ha færre fall totalt. Det klarte jentene. De har samtidig hevet nivået med å ha flere momenter med, blant annet gjør noen flikk flakk og flere har med bakoverbro på bommen.

Både guttene og jentene i denne puljen fikk sine Rolapokaler og lagpokaler under lørdagens premieutdeling. Deretter bar det for noen rett på bowling og sosial vennekveld. De som ikke var med på det, fortsatte med turn i hallen der vi sov. Der var det apparater og hva er vel bedre lørdagskveld enn turn og godteri.

De yngste jentene hadde en lang dag med mange sosiale aktiviteter på lørdag. Blant annet besøkte de Risenga badeanlegg. De beundret også de litt eldre gymnastene som konkurrerte. De som var med i denne puljen var Sanna, Amalie, Erle, Pernille, Emma, Tuva, Sofie, Mia E, Mia K og Ida Lykke. De skulle først turne i 1.pulje på søndag.

Spesielt for denne gjengen var at dette var aller første konkurranse noen gang. At den skulle bli på Rola i Asker var litt tilfeldig, men når tilbudet kom, var ikke jentene i tvil om hva de ville. De har øvd og øvd, både på styrke, strekk og det å huske øvelsene sine. Om det var trenere eller foresatte som var mest spente vites ikke, men litt sommerfugler i magen flagret det nok før innmarsj. Jentene slo til og gjorde akkurat det som de hadde øvd på og avtalt at de skulle gjøre. De så og lyttet og så virkelig ikke ut til å være ferske i gamet. De sjarmerte i alle fall trenere og foresatte og sikkert flere publikummere. Alle marsjerte høytidelig inn til premieutdeling og hele laget fikk lagpokal og alle hver sin Rolapokal. Jentene stiller nok garantert på flere konkurranser framover.

Selv om helgen ble spekket med aktivitet, lite søvn og mange inntrykk, stilte flere topp motiverte til ny trening mandag. Vi gleder oss allerede til neste Rola og flere konkurranser framover. Vi trenere må rett stor takk til gjengen av foresatte som bidrar med alt mulig og trår til der det trengs. Noen av dem mente de hadde det så hyggelig at de gjerne kunne reise sammen igjen.

Innsendt av Kari Færevaag