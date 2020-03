Mandalskameratenes Jan Helge Ask ble i helgen kåret til «Årets breddedommer» i Agder. Her sammen med «Årets dommer» Javi Mertens, Øyestad, «Årets rekrutteringsdommer» Elida Metveit Beisland, Just IL og «Årets assistedommer Per Thomas Byrkjedal, IK Gimletroll.

