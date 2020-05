Nå får de trene mer «normalt»

Lindesnes Cup. Mathea Langeland slår corner. I bakgrunnen en liten illustrasjon av folkemengden som besøkte Idrettsparken under Lindesnes Cup 2019. Vis mer Jens Saanum Bessesen (arkiv)

Regjeringen åpner for at idrettsaktiviteter kan gjennomføres tilnærmet «normalt», også for idretter med mye fysisk kontakt. Det gleder de lokale klubblederne.