– Det er bare å kjøre full fres

Olav Elias Finsådal (5) og Marius Håland Bråtveit (4) gleder deg masse til de enda en gang skal være med på Tour of Norway for kids. Vis mer Monica Gyberg Nielsen

90 ivrige barn møtte opp på startstreken til «Tour of Norway for kids» i Mandal sentrum. For dem var det bare en ting som gjaldt, og det var å gi bånn gass. Se bildene her: