Firkløveret fra MK skal vise seg i toppdivisjonen

Eirik Schulze, Amund Wichne, Eirik Wichne og Martin Ramsland er godt forberedt på sesongen i klubben. Kristian van Pelt

Opprykkshelten Martin Ramsland skal ha all ære for at de fire tidligere MK-spillerne nå kan måle krefter med de beste i Norge. Spillerne mener at det unge og lokale mannskapet til Start absolutt kan hevde seg på øverste nivå

Kristian van Pelt

KRISTIANSAND Årets Start-lag blir representert av de tidligere MK-spillerne Martin Ramsland, Eirik Schulze, Amund og Eirik Wichne.