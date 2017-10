Lokalsporten: Mandalsturnere ble Sørlandsmestere i troppsgymnastikk

ARENDAL: I helgen reiste hele 56 gymnaster, fordelt på ni lag i alderen 11 til 18 år, til Arendal for delta i Sørlandsmesterskapet i nasjonale klasser for troppsgymnastikk. Det er lenge siden Mandals turnforening har konkurrert i Aust-Agder, så gymnaster og trenere har både gledet og gruet oss til denne dagen. Aust-Agder har mange turnere og holder høyt nivå, mange i Norges-eliten.

Mandalittene var forberedt på en tøff konkurranse.

Søndag morgen møttes alle på Speidertomta der bussen ble helt full av håpefulle gymnaster, stemningen var til å ta og føle på! Da de ankom idrettshallen Sør Amfi i Arendal, startet treningen for gymnastene. Man kunne se at mandalittene var godt forberedt på det de skulle gjøre i konkurransen. Trenere og gymnaster var klar for å møte konkurrentene fra både Vest-Agder og Aust-Agder. En stor supportergjeng av foreldre fra Mandal hadde tatt turen til Arendal for å heie gymnastene opp og frem. Topp stemning!

Akrobatikk i lufta

Mandal stilte lag i flere klasser. Fire rekruttlag, to junior kvinne lag, et junior guttelag og et junior mixlag bestående av både gutter og jenter. Et toppet lag for å vise Aust-egdene hva Mandal nå har å by på.

I «Nasjonal klasse» konkurreres det i trampett, hvor gymnastene løper tett på rekke og utfører akrobatiske øvelser i lufta tett etter hverandre, og tumbling som er en lang matte hvor gymnastene utfører akrobatikk synkronisert på rekke. I begge øvelser jobbes det som lag og gymnastene blir bedømt på stil og utførelse som en enhet. Om en faller eller bøyer beina blir det trekk på hele laget, eller troppen som det heter i turn. Syns du dette høres spektakulært ut, kan du komme og se hvordan det utføres på Mandals Turnforening sitt juleshow 02.-03.12 i Mandals hallen.

Mandal hamlet opp med de beste denne søndagen i Arendal.

Rekrutt Gutter 1 tok med seg en solid 3. plass i trampett med karakteren 11.65 og en 7. plass i tumbling med karakteren 11.55.

Rekrutt Jenter 2 tok med seg en god 4. plass i trampett med karakteren 11.45 og en strålende 3. plass i tumbling med den solide karakteren på 13.05. Jentene hadde en svært imponerende kjøring på tumbling med en fantastisk fin stil og ingen fall.

Mandal Junior Kvinner tok med seg en helt vanvittig sterk 3. plass i tumbling med karakteren 13.05 og en solid 5. plass i trampett med karakteren 11.55.

Med svært hard konkurranse fra Arendal, Grimstad og Kristiansand var de svært fornøyd med det resultatet. Gymnastene kjørte mange nye hopp, som de ikke har gjort i konkurranse før. Dette gjorde at de fikk et par fall for mye på både trampett og tumbling. Som lag står junior kvinner sterkt sammen og var godt fornøyd med resultatet.

Avsluttet med seier

Mandal Junior Mix avsluttet hele konkurransen og hadde bestemt seg på forhånd. Med en karakter på hele 14.60 tok de 1. plass i tumbling. I tillegg ville de ha med seg 1.-plassen på trampett og det gjorde de med karakteren 13.35.

De imponerte både foreldre, trenere og dommerne med en fantastisk gjennomføring og jubelen på tribunen var helt enorm. De røvet gullet foran nesen på eliten fra Agder og satte seg selv på toppen! Vi gratulerer Mandals Turnforening sitt Junior mix lag, dere imponerer stort! Gratulerer også til alle mandalsgymnastene som deltok på i Sørlandsmesterskapet på søndag, dere er store forbilder for alle de yngre gymnastene i foreningen. Turn er svært populært og vi har mye å glede oss til i fremtiden!