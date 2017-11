Christer Andersen slår godt fra seg

LOKALSPORTEN Fredag morgen fløy Christer Andersen til Bergen for å delta i Bergen ranking i Haukelandshallen. 115 spillere fra 23 klubber deltok. Coco Andersen (mor) var med som coach for første gang. I løpet av helgen ble 326 kamper spilt under rankingstevnet.

Christer spilte seg frem til to finaler og en semifinale i løpet av helgen. I singel tapte han knepent 24-22 i tredje sett så jevnere kan det ikke bli.

En del unødvendige feil og litt mangel på kondisjon ødela den kampen, men litt stang ut har alle godt av. I mixedouble tok han en flott andreplass sammen med Kristine Grande Ødegårdstuen, Moss BK. De spiller bare bedre og bedre og nærmer seg de som vant.

Finaleseier

I double spiller han sammen med Haakon Lærkerød Jelsness, Bygdø BK. Her vant de etter en gysere av en kamp mot et par fra Kristiansand bk.

Finalen ble vunnet med sifrene 21-23 24-22 21-19. Jevnere enn dette kan det ikke bli. Christer forsvarte æren som en av de beste U13 spillerne i Norge og det er klubben stolt av.

Neste store oppgave er Norgesranking i Moss i slutten av november, her stiller Christer Andersen og Hermod Haugland opp i klassen under 15 år og Carlo Andersen skal møte norgeseliten for senior.Tøffe oppgaver for alle tre.

Innsendt av Trond Syvertsen