LOKALSPORTEN I 2018 blir Vinterkarusellen litt uregelmessig grunnet vinterferien og starter i Søgne som vanlig. Det blir start i Søgne 6. januar, med løp i Kristiansand 13. januar og Mandal 20. januar, Søgne 3. februar og Kristiansand 10. februar. Karusellen avsluttes i Mandal med 6. løp 3. mars.

Vårens høydepunkt

Hamburg Maraton 29. april er som alltid mål for en del mandalsløpere. For 33. år på rad, drar bussen fredag kveld. Løpet samler alltid over 20.000 løpere i vårvarme gater. Avslutning i parken Planten und Blumen er vårens høydepunkt. Fra Mandal drar hvert år ca. 35 løpere.

Mandalsløpet er alltid Pinseaften, i 2018 19. mai. Konsmo-Helle rundt går søndag 24. juni, mens Sentrumsjoggen eller Intersportjoggen blir torsdag 12. juli. Sørlandsløpet går i Furulunden onsdag 25. juli.

Mandalsmaraton 23. september bør bli hovedmål for all miltrening i året som kommer.

Deltatt siden 1984

Berlin Maraton helga før, søndag 16. september, har hatt mandalsløpere på startstreken hvert år siden 1984. Det blir buss nedover også i 2018. Vi har 44 startnummer reservert og fast hotell fra år til år. I år var startnummer til løpet allerede utsolgt i november.

Sesongen avsluttes i Hålandsheia med Hålandsheia Rundt lørdag 17. november. Løpet ble bestemt lagt så seint for å unngå stevnekollisjon med Morothon i Søgne.

MHIs mosjonskarusell fortsetter i 2018. En del løpere ser ut til å ta på seg å gjennomføre dette populære tirsdagsarrangementet også neste sesong.

For de løpere som ikke nødvendigvis skal fortest mulig fram, er det viktig å minne om følgende: Ved å løpe saktere, har man det gøy lenger!

Alle løpsglade kan se en ny sesong lyst i møte. Med Furulunden og alltid snøfrie strender finnes det løpemuligheter selv om ski kan være et godt alternativ.

Folkehelse som tema

I utlandet er det ikke flaut å delta i løp som mosjonist. Alles mål er jo å komme til mål.

Felles aktivitet er en viktig motivasjon for at flest mulig skal bli fysisk aktive og i bedre form. Folkehelse og løping henger sammen. Den nye løpebølgen fortsetter. Vi håper den vil vare i mange år. Den første kom i 1980. I 2018 skal Mandal kommune ha folkehelse som et gjennomgående tema i alle enheter. Det er plass i våre løp.

Kalle Glomsaker