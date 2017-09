Fiskeørn helt til topps

MANDAL Etter en lang sommerpause, er det igjen tid for bilder fra Mandal fotoklubbs månedkonkurranser. Denne gangen står bildene fra juni for tur.

Der var det Torstein Wremer som stakk av med seieren. Ikke uventet med et fuglebilde.

Slik beskriver fotografen selv bildet «Fiskeørn i fritt svev»:

Torstein Wremer

– Bildet er tatt ved et vann i Audnedal. Fiskeørna kom ganske tett på og jeg fikk dermed inn noen bra «skudd». En flott fugl med vingespenn opp mot 160 cm. Den er en utpreget trekkfugl som hekker rundt om i Norge. Den trekker tilbake til Afrika/Middelhavsområdet i august/september.

Tekniske data: Bildet er tatt med Nikon og 600mm, ISO 100, f4.0 og 1/2500sek.

Laila Buø

– Veldig søte, om ikke nødvendigvis vakre

På andreplass i juni finner vi Laila Buø, med bildet «Ugle i mosen».

– Bildet er tatt i Randesund i begynnelsen av juni. Kattugleunger ble hentet ut av ei uglekasse av kyndige zoologhender som merker noen av dem i mai/juni. De var rolige og satt ikke lenge på den mosekledde steinen før de duppa av. Veldig søte, om ikke nødvendigvis vakre, skriver hun om sølvbildet.

Tekniske data: Canon EOS 700D, f/2,8, 1/200 sek, ISO 800, 70 mm.

Liv Anette Trædal

Fikk tiden hun trengte

Tredjeplassen tok Liv Anette Trædal med bildet «Nå stikker jeg».

– Bildet av snilen ble tatt like utenfor her jeg bor en nydelig kveld i juni. Jeg hadde med en liten ekspedisjon i hagen sammen med Canon-utstyret med makroobjektivet i front. Det er ikke alltid nødvendig å reise så langt for å finne interessante motiv. Så i min søken denne dagen på små skumle vesen i grasset eller på blomstene dukket plutselig denne krabaten opp. Ikke akkurat på høyde med en firbent katt på savannene, så han gav meg den tiden jeg trengte for å få det motivet jeg ønsket.

Tekniske data: Canon EOS 70D, Sigma 105mm 1:2,8 makro, Blender 6,3, Lukkertid 1/400 sek, ISO 2000.

Hilde Søderholm Skeie

Ole-Johan Grønstøl

Elisabeth Syvertsen

Wenche Ødegård

Ole Kr. Ruud

Steinar E. Jostedt