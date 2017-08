Festivalsuksess i Åseral

I år er ble Eikerapen Roots Festival arrangert for fjortende gang. I forkant gikk festivalledelsen sterkt ut og varslet at dette kunne bli den siste festivalen, om ikke det økonomiske falt på plass. Etter en vel gjennomført festival, tyder mye på at Eikerapen også neste år vil fylles av festglade festivalgjengere.