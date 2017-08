MANDAL Flere av fotografene i Mandal Fotoklubb deltok i første runde av Norsk Selskap for Fotografis (NSFF) NM i foto. Sju av klubbens medlemmer fikk anerkjennelse for bildene sine. I alt ble tolv bilder antatt, og Laila Buø fikk gull.

Laila Buø skriver følgende om sitt vinnerbilde:

«Bildet av hvalrossparet er tatt ved Bråsvellbreen på Nordaustlandet på Svalbard. De lå rolig og poserte på et isflak, tilsynelatende uinteresserte i nysgjerrige tilskuere i små Zodiac-båter. Hvalrosser spiser bare muslinger, men de kunne sikkert blitt gretne siden vi forstyrret i hviletiden».

Tekniske data: Tatt med Canon EOS 700D, blender 8, lukker 1/400 sek., ISO 400, 300 mm brennvidde med Tamron 70-300 mm.

Laila Buø

Hard konkurranse

Til vårens runde av NM i Foto ble det totalt levert inn 4306 bilder fra 443 deltakere.

Jury for tema NATUR har vært: Barry Mead (FRPS, EFIAP/p ,MPAGB, APAGB), John Chamberlin (FRPS MFIAP, FBPE) og Peter Smith (EFIAP). Alle jurymedlemmene kommer fra Bristol Photographic Society, England.

Slik har de bedømt Buøs gull-bilde:

«This was well deserved and shows a subject that is not so common. It is excellently composed and shows the fragility of the Walrus environment; perched together on an ice flow. Super lighting combined with great composition and lighting».

Oversatt: «Dette var velfortjent, og viser et emne som ikke er så vanlig. Det er glimrende komponert og viser sårbarheten i hvalrossens miljø, liggende sammen på et isflak. Super lyssetting kombinert med flott komposisjon».

Torstein Wremer

Torstein Wremer

Torstein Wremer

Liv Anette Trædal

Brit Indahl Lande

Elisabeth Syvertsen

Høyere standard

Temaet Natur kommenterte juryen slik:

«The overall quality was very mixed but the awarded photographers can be justly proud of their work as it was good. Technical quality was somewhat variable. These days there is a lot of outstanding work and the standard expected is probably increasing more in nature work than any other branch of photography».

Oversatt: «Den generelle kvaliteten var veldig blandet, men de antatte fotografene kan være stolte av arbeidet sitt, da det var bra. Teknisk kvalitet var noe variabel. I disse dager er der masse enestående arbeid, og den forventede standarden øker antakeligvis mer i naturarbeid enn i noen annen gren av foto».

Knut-Inge Paulsen

Torstein Wremer

Laila Buø

Wenche Ødegård

Laila Buø

Brit Indahl Lande

Natur:

Laila Buø, Gull, «Hvalrosspar»

Torstein Wremer, Antatt, «Skjeggmeis med frokost»

Torstein Wremer, Antatt, «Kongen av ørner»

Torstein Wremer, Antatt, «Med godt grep i musa»

Elisabeth Syvertsen, Antatt, «Anemone»

Brit Indahl Lande, Antatt, «Orkesterplass»

Liv Anette Trædal, Antatt, «Vårens lyster»

Fargepapir:

Knut-Inge Paulsen, Antatt, «Lys opp melkeveien»

Torstein, Antatt, «Haukugle med bytte»

Projeksjon farger:

Laila, Antatt, «Måneskinn»

Brit, Antatt, «Speiling på fjorden»

Projeksjon monokrom:

Laila, Antatt, «Mikkel i farta»

Wenche, Antatt, «Tulla våres».

Resultatene er publisert på nsff.no.