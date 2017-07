Fædrelandsvennen: Fem tiltalt for narkodyrking i Åseral

MANDAL/ÅSERAL/KRISTIANSAND Totalt er syv personer tiltalt for narkotikavirksomhet, skriver Fædrelandsvennen.

I februar skrev politiet i en pressemelding at de i desember i fjor utførte en aksjon mot et narkonettverk på Sørlandet og pågrep i alt sju personer. Aksjonen førte blant annet til et beslag av ca. 750 cannabisplanter.

Fædrelandsvennen skrev da at et hus i Åseral hadde blitt gjort om til en profesjonelt drevet hasjplantasje.

Del av et større nettverk

Torsdag ettermiddag melder Fædrelandsvennen at fem av de syv tiltalte skal ha dyrket 764 marihuanaplanter i Birkenes og Åseral. Hasjplantasjen i Åseral skal ha vært del av et større nettverk, og det er gjort flere store beslag i saken.

Omfattende sak

Det er satt av 29 dager til rettssaken som starter i Kristiansand tingrett 15. august.

Alle de sju tiltalte har bakgrunn fra Balkan, skriver Fædrelandsvennen. Noen av de tiltalte har bodd i Norge i flere år, mens andre er utenlandske statsborgere.

– Dette er en svært omfattende sak, som vil ta lang tid. Det er blant annet 47 vitner i saken, og alt må tolkes og oversettes til både albansk og makedonsk, sier statsadvokat Leif Aleksandersen til avisen.