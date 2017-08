Politiloggen natt til lørdag 19. august.

2338: Vennesla. Forsøk på tyveri fra et serveringssted. Gjerningsperson stakk av. Politiet har vært på stedet og oppretter sak på forholdet.

2354: Froland. Melding om støy fra fest som forstyrrer nattero. Politiet har vært i konakt med festens eier som skulle dempe musikken.

0041: Øvrebø. Melding om uvettig kjøring med bil. Politiet har vært i omårdet uten å sett dem som kjørte.

0040: Grimstad. Mann bortvist fra sentrum for resten av natten etter å forstyrret ro og orden ved et utested.

0051: Kristiansand, sentrum. Melding om støy fra en fest som forstyrrer natteroen. Stille da politiet ankom.

0107: Farsund. Melding om støy fra fest som forstyrrer nattero. Politiet hadde ikke kapasitet til å sjekke denne.

0114: Kristiansand, sentrum, Politiet kommer over beruset jente. Hentes av foresatte.

0119: Kristiansand, sentrum. Beruset mann falt i gaten. Ivaretatt av bekjente.

0135: Grimstad. Dame tatt for å bruke en annens ID for å komme inn på et utested. Fått en muntlig advarsel.

0143: Kristiansand, Gimle. Melding om bil som vingler. Politiet har lett etter bilen uten å finne den.

0143: Tvedestrand. Mann bortvist og anmeldt for forstyrrelse av ro og orden og forulemping av offentlig tjenestemann.

0145: Grimstad. Melding om bil som kjører vinglete. Politiet stanset bilen. Alt OK.

0145: Lyngdal. Melding om slagsmål ved Allèen. Politiet har vært på stedet og avventer anmeldelse på forholdet.

0148: Kristiansand, sentrum. Mann innbrakt og anmeldt for ordensforstyrrelse ved et utested.

0219: Arendal, sentrum. Beruset mann innbragt til arresten.

0427: Kristiansand, Hellemyr. Melding om brann i campingvogn. Skal ikke være folk i vogna. Nødetater er på stedet. Det er kontroll på brannen. Ikke fare for spredning. Brannårsak ukjent. Politiet oppretter sak på forholdet.

0542: Arendal. Melding om krangling/hångemeng på et nachspiel. Politiet har vært på stedet. Avventer en eventuell anmeldelse.

0545: Åmli. Mann anmeldt for kjøring med bil i påvirket tilstand.

0622: Froland. Trafikkuhell. Bil kjørt ut. Bilfører anmeldes for kjøring uten førerkort og i påvirket tilstand.

0633: Farsund. Melding om innbrudd i dyreklinikk. Politiet har pågrepet en mann for forholdet. Politiet oppretter sak.

0645: Åmli. Melding om løse hester i Åmli sentrum.